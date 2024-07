Por problemas con el alcohol y conductas de acoso, Mauricio Castillo perdería su trabajo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El alcoholismo no sólo tiene consecuencias a nivel físico, también permea en la esfera social, como en el caso de Mauricio Castillo, quien perdió su trabajo por consumir bebidas etílicas en horario laboral, según confirmó la periodista de espectáculos Inés Moreno.

El alcohol le estaría cobrando factura al famoso, al punto de costarle su empleo, así lo confirmó Moreno, quien en su programa de YouTube dio más detalles acerca de la complicada situación que está hundiendo al conductor de televisión. Al parecer la gota que derramó el vaso ocurrió en una ocasión en el que actor llegó normal al foro, sin embargo, ingirió algunos tragos mientras trabajaba y para el "tercer bloque ya estaba ebrio".

Lo vieron llegar normal, pero parece que se puso a tomar en pleno foro y al tercer bloque el señor ya estaba completamente ebrio, supuestamente, según me contaron, empezó a trastabillar", indicó Moreno.

El productor, Lalo Suárez, adoptó una actitud considerada con 'El Peloy' y en lugar de tomar represalias definitivas, primero buscó persuadirlo para que ingresara a rehabilitación, no obstante, ni siquiera pudo comunicarle esta alternativa porque el comediante no apareció al día siguiente en el llamado.

Moreno aseguró que, en caso de que Castillo no asista al círculo de ayuda, entonces no habrá forma en que Suárez pueda seguir defendiéndolo, pues es un comportamiento en el que el escritor ha incurrido en dos ocasiones previas. Asimismo, las sustancias han desencadenado más problemas con sus compañeras de set.

Es una cosa repetitiva de la que se hablaba y ya había dos llamadas de atención. Lo están condicionando a que se atienda".

Tanto Gaby Platas como Mariana Echeverría han acusado ser víctimas de acoso. Platas ha sido la más afectada, ya que el actor la persigue y le insiste para que acceda a tener una relación sentimental con él, a pesar de que está al tanto de que ella ya tiene una pareja. A esto se le suman los gestos agresivos que ha tenido con el novio de Gaby.

En lo que respecta a Mariana Echeverría, la presentadora habría tomado la decisión de tomar distancia de Mauricio Castillo, por lo que ya no lo invita a las convivencias que organiza con el resto del elenco. La molestia inició durante una fiesta en casa de la famosa, donde 'El Peloy' tomó de más y ofendió a todos los asistentes. Es por ello que se ha pensado en despedirlo de Me Caigo de Risa para evitar más altercados. Éste no sería el único programa del que fue excluido, años atrás lo sacaron de Las Rapiditas, donde se le calificó de poco profesional.

Había varias indisciplinas, había sido impuntual, llegaba al cinco para las 9 cuando su contrato lo obligaba a estar desde las 7 para maquillaje. Para que a las 8 asistiera a una junta de contenido".

Fuente: Tribuna Sonora