Ruega justicia: Exestrellla de Televisa, llega a TV Azteca y revela abusos a su "hijo"

Ciudad de México.- Una vez más se ha clamado justicia para tan solo un niño menor de edad, debido a que la reconocida exestrella de Televisa y realitys, Rey Grupero, ha brindado una entrevista muy reveladora, en la que habló de los abusos a su "hijo", que tan solo cuenta con alrededor de seis años de edad, revelando que este ya los perdonó de corazón y no desea que salgan mal en la fuista ate momento tan poderosos.

El denominado 'Rey Grupero', que saltó a la fama por su canal de YouTube de bromas y debutó en el televisión de la mano de la empresa San Ángel, recientemente, tras unirse a La Isla: Desafío de Grecia y Turquía y ser expulsado, él y su actual pareja, Fernanda 'Nanda' Rocha, en los últimos meses han estado inmersos en una batalla legal en contra de la familia de su exmarido, que resulta ser el hijo de Lupita Jones, debido a que afirman que por la herencia lo han traumado con sus agresiones.

Ahora, tras haber dejado el reality en el que enfrentó máxima tensión entre los retos y peleas de Christian Estrada y Jorge Losa, la estrella de TV brindó una entrevista para TV Notas, en la cual acaba de sincerarse y hablar de su caso, recalcando que él viene dispuesto a seguir el caso y llevarlo hasta hacer justicia, recalcando que aunque esté furioso y se sienta con ganas de tomar la justicia en sus manos, no lo hará y dejará que todo se vaya por la vía legal: "Debe apegarse a la ley antes de tomar acción con sus propias manos. Por eso nos acercamos al Fiscal General. Recibimos una buena respuesta. Me siento abrigado por la justicia".

Ante este hecho, Luis Alberto Ordaz Balderas, mencionó que a lo largo de los años ha ido aprendiendo muchas cosas y una de las más importantes, es que debe de siempre pensar y actuar después, no dejarse solo llevar por la ira o el odio que se pueda sentir, recalcando que la violencia solo genera más: "He cambiado mucho en cómo resolver las cosas. En muchos casos he actuado de manera visceral. Ahora me doy cuenta de que la violencia no se para con violencia, sino con justicia. Que las personas que cometen un delito sean arrestadas y paguen una sentencia".

Tras esto, recalcó que sigue siendo muy difícil todo el proceso, pues parece que ellos serían los acusados, pues no pueden decir nada al respecto y no han sabido poner un alto a los acusados que los "atormentan", los amenazan y hacen uso de su poder para tratar de hacerlos retroceder, asegurando que tienen mucho dinero y amistades muy poderosas que lo dejan con una gran desesperanza, destacando que: "Nosotros exhibimos a un Ministerio Público que no estaba cumpliendo. Las autoridades han tomado cartas en el asunto. Me siento enfermo, cansado y frustrado. Sin embargo, con el mensaje que recibimos del Fiscal me empiezo a sentir más tranquilo".

Finalmente, el exparticipante de La Casa de los Famosos México declaró que su hijo de solo seis años ha perdonado a todos los que han humillado, escupido y hasta golpeado, por lo que ahora pese a la sed de venganza que tendrían, por el ejemplo que el menor les infundió, ahora piensa calmarse y solo dejar que las estrategias legales para que todo sea 100 por ciento aclarado con ese tema, con nada más que la pura verdad: "No pensamos en tener un hijo propio. Se me abrieron las puertas en TV Azteca para un programa y tenemos que trabajar duro. La herencia de mi hijo ya está ganada. Estamos enfocados en que esas personas paguen".

