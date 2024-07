Ruega por milagro: Actriz de Televisa da triste noticia sobre su lucha contra el cáncer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y cantante, Mariana Seoane, una vez más está tratando de ser fuerte y se ha acomendado a Dios, rogando por un milagro, debido a que desgraciadamente en una reciente entrevista con Venga la Alegría, confesó que lucha contra el cáncer que le regresó a su madre a un año de decirse libre de este, agregando que los médicos le dieron una triste noticia sobre su pronóstico de vida.

Stella García, madre de Seoane hace varios años le detectaron un agresivo cáncer que le cambió la vida por completo, tanto a ella como a la celebridad, pues le demostró su amor cuidando de ella como si fuera una niña, dándole todo lo mejor y peleando a su lado para salir de esto. Aunque afortunadamente en el 2023 oficialmente anunciaron que estaba libre del cáncer, ahora, la actriz de melodramas como Mar de Amor, reveló que este había regresado, destacando que volvería a estar a su lado como siempre.

Ahora, la intérprete de Mermelada y Niña Buena, recientemente brindó otra entrevista a diferentes medios de comunicación, en el que declaró que no le han dado mucha esperanza de vida y en caso de que suceda, podría no tener la mejor calidad, destacando que sufre, pues su madre quiere vivir: "Tiene sus ojitos tan vivos y tiene unas ganas… de vivir, y a veces digo 'Ay, Dios mío, ese cuerpito no le da'",

Ante este hecho, destacó que aunque los doctores dieron ya su pronóstico, que "está duro" y no es alentador, confía en los milagros y Dios es el último que decide, por lo que alberga esperanza en su ser, sin embargo, Mariana confesó ante las cámaras de Sale el Sol que aunque sabe que puede pasar, sigue sin estar lista para la partida de su madre: "Yo sé que el día que eso pase, por más de que yo diga 'bueno ya ella está descansando, su cuerpito dejó de sufrir', nunca te preparas realmente para la pérdida de tus padres, mi papá gracias a Dios está muy bien de salud, pero pues mi mami es mi niña".

Finalmente, la actriz y cantante pidió a los medios de comunicación que cuando suceda este terrible momento, le tengan compasión y no la agobien hasta que ella se encuentre lista para hablar, agradeciendo de ante mano que la comprendan y logren ser empáticos con su situación: "Yo sé que el día que eso pase, sé que van a estar conmigo, sé que también van a respetar mis momentos, pero como siempre agradeciéndoles su cariño".

Fuente: Tribuna del Yaqui