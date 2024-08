Selena Gomez por fin habla sobre Justin Bieber y su nuevo novio Benny Blanco

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. – Selena Gomez, quien en la actualidad disfruta de una relación estable con el productor musical Benny Blanco, de 36 años, decidió abrir un capítulo de introspección sobre su pasado en una reciente reflexión en redes sociales. La cantante de 32 años compartió su descontento sobre su época como It Girl, señalando que, a pesar de su éxito y atención mediática, atravesó un período de profunda tristeza.

En respuesta a un video viral en TikTok, que evocaba su tiempo con su ex, Justin Bieber, Selena dijo lo siguiente: "Me hace reír porque estaba muy deprimida en ese entonces, ja". El video, ambientado con la canción Company de Bieber y con la leyenda "Yo y tú sabemos que en ese momento nunca se habría comprometido con Benny (Blanco) (cuando) estaba en su era IT GIRL", contrastaba su antigua relación con la estabilidad actual de su vida amorosa.

Para quien no lo sepa, Selena y Justin Bieber, cuya relación intermitente se extendió por ocho años, rompieron en 2018. Bieber se casó con Hailey Bieber poco después de la separación, y actualmente esperan su primer hijo. Aunque Selena ha mantenido un perfil bajo respecto a la vida personal de Bieber, ha sido abierta sobre su propia experiencia.

Ahora bien, la relación de Selena con Benny Blanco comenzó en junio de 2023 y ha sido una fuente de felicidad para ella. En diciembre, la estrella destacó en línea cómo Benny la ha tratado "mejor que cualquier ser humano en este planeta". Benny, por su parte, demostró su cariño al regalarle un collar de diamantes en forma de la inicial "B", el cual Selena mostró orgullosamente en Instagram. Benny también expresó su aprecio en redes sociales, describiendo a Selena como "la chica más sexy del juego".

Cabe mencionar que Selena ha reflejado en diversas entrevistas cómo su ruptura con Bieber y su posterior viaje hacia el autodescubrimiento y la sanación le han permitido florecer. En su documental de Apple TV+, My Mind & Me, reveló que su ruptura fue "lo mejor que le ha pasado", forzándola a aprender a "elegirse a sí misma y elegir la vida de nuevo". Esta experiencia inspiró su exitosa canción de 2020, Lose You to Love Me, que describe la superación personal y el redescubrimiento.

A lo largo de su carrera, Selena también ha sido abierta sobre sus desafíos de salud. Diagnosticada con lupus a una edad temprana, la cantante ha compartido cómo su enfermedad ha influido en su vida y en su perspectiva. Su trasplante de riñón y su lucha continua con la enfermedad autoinmune han sido temas de su narrativa pública, reflejando su fortaleza y resiliencia.

Además de su carrera musical y su vida amorosa, Selena ha sido vinculada sentimentalmente con varias personalidades del entretenimiento, incluyendo The Weeknd y Charlie Puth, entre otros.

En su última entrevista, Gomez continuó mostrando su espíritu resiliente, enfatizando que su vida es un "trabajo en progreso" y que enfrenta cada día con una perspectiva positiva, a pesar de los desafíos.

Selena Gomez sigue siendo un ejemplo de fortaleza personal y crecimiento, y su historia continúa resonando con sus seguidores mientras navega por su vida personal y profesional con renovada confianza y felicidad.

