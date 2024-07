Shock en Televisa: Paul Stanley confronta a Paola Durante tras llegar a 'Hoy'; esto pasó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que decidiera abandonar el programa Hoy, el reconocido actor y presentador, Paul Stanley, se armó de valor y dejó en completo shock a todos sus colegas y seguidores de Televisa, debido a que la propia exedecán, Paola Durante, aseguró que una vez que concluyó su visita, el futuro padre la confrontó en los foros, relatando que pasó en su charla. Hace 25 años, Stanley sufrió el dolor más grande de su vida al perder a su padre, y Durante fue señalada como una de las culpables.

Después de que Paola pasó casi dos años en prisión, acusada del cruel asesinado de Paco Stanley, Paul se ha cerrado por completo a una charla en donde aclarar las cosas y no querer saber nada ni de ella o de Mario Bezares. Esto lo dejó muy en claro el pasado martes 30 de julio, cuando la exmodelo fue al programa Hoy y este se fue, recibiendo comentarios como: "Ya está Paola Durante en Hoy y Paul Stanley no le dio la cara. Ya pasa página, Paul... Trabaja esos rencores, es benéfico para ti. Hay que vivir con ligereza", de parte de Álex Kaffie.

Pero, tal parece que su decisión no fue para no verla, sino para evitar cualquier incomodidad o tal vez no demostrar una flaqueza al aire, debido a que en una entrevista para Todo Para La Mujer, con Maxine Woodside, Durante señaló que sí pudo estar frente a frente con el hijo del que fue su jefe, asegurando que fue algo muy emotivo para ella, pues el conductor de Miembros Al Aire hizo algo que definitivamente no esperaba del todo.

En dicha plática, la exparticipante de La Casa de los Famosos México, reveló que por primera vez en 25 años, pudo verlo y él hasta le dio un abrazo y le aseguró que todo iba a estar que le iría bien, por lo que señaló que estaban en paz finalmente y ya no había rencor por parte del joven hacía ella: "Yo hace rato que fui al programa Hoy, Paul me abrazó, me dio un abrazo como nunca me lo había dado y me dijo ‘estás mejor aquí afuera y vas a estar bien. Y yo no creo que Paul tenga nada en contra de nosotros".

Finalmente, dejó en claro que ella y Paul desgraciadamente fueron víctimas, asegurando una vez más que su madre perdió la vida por todo lo sucedido en el caso. Cabe recordar que Durante en el 2023 brindó una entrevista al 'Burro' Van Rankin en el que expresó su deseo de poder hablar con Paul y como ambos sufrieron que le arrebataran a un progenitor: "Toda la vida he querido hablar con Paul porque es lo único que me falta. Le diría que yo no hice nada, que fue una injusticia… Yo no hice nada malo. Yo no maté a su papá, a mí me mataron a mi mamá porque sufrió mucho".

Fuente: Tribuna del Yaqui