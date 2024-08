VIDEO: Brenda Bezares le manda fuerte recado a Arath de la Torre por ofender a 'Mayito'

Ciudad de México.- Las cosas dentro de La Casa de los Famosos cada vez se ponen más tensas. Uno de los momentos más abrumadores fue el posicionamiento, cuando los participantes tenían que ponerse detrás del nominado por el que votaron y decirle de frente las razones por las que consideraba que tenía que salir del concurso. Entre las respuestas fue la de Arath de la Torre la que se percibió con mayor rudeza, pues le dijo sin tacto a Mario Bezares que su historia ya se había vuelto trillada y que además de eso no tenía nada más que aportar al reality.

No sólo los concursantes y espectadores se dieron cuenta de brusquedad de estas palabras, también lo hizo Brenda Bezares, por lo que no dudó en defender a su esposo de dichas declaraciones. A través de una entrevista para el programa Sale el Sol, la actriz reconoció que sintió enojo hacia De la Torre, a quien calificó como "muy duro, muy contundente, muy agresivo".

Tú no puedes profetizar sobre la vida de alguien y creo que Arath no lo hizo bien, entonces sí hubo mucho coraje, mucho enojo, no solamente de nuestra familia, sino también del fandom de Mario".