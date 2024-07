Adiós Irina Baeva: Juan Osorio confirma que habrá una nueva protagonista en 'Aventurera'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas Irina Baeva ha sido víctima de todo tipo de burlas y comentarios negativos por su desempeño como la nueva Aventurera, lo cual habría obligado a Juan Osorio para cambiar de protagonista. Sí, en una reciente entrevista para Televisa Espectáculos, el productor de telenovelas confirmó que en unas semanas más presentará a la nueva protagonista del mencionado musical.

Hace algunos momentos en las redes sociales de la televisora de San Ángel se difundió un breve comunicado de prensa donde se anunciaba que Osorio les había revelado en exclusiva que una nueva actriz se encargará de interpretar el icónico papel de 'Elena Tejero'; aunque se desconoce el motivo de este cambio, los internautas ya especulan que las opiniones negativas sobre la actuación de Baeva fueron la causante principal.

El productor @osoriojua confirmó en exclusiva a #TelevisaEspectaculos que el 18 de julio se conocerá a la nueva 'Aventurera', compartió la cuenta en X de Televisa Espectáculos.

El exesposo de la cubana Niurka Marcos adelantó que la nueva 'Elena Tejero' llegará el 18 de julio, el mismo día que el peruano Nicola Porcella se integrará al proyecto musical. Otra de las sorpresas que adelantó Juan Osorio fue que el 3 de agosto su hijo menor Emilio Osorio se presentará junto a la Sonora Santanera. Hasta el momento, Baeva no se ha pronunciado al respecto de esta drástica decisión.

Pero como se recordará, la misma prometida de Gabriel Soto aseguró que todas las críticas negativas en su contra la ayudaban a crecer y hasta prometió que dentro de 3 meses su desempeño sería excelente: "Es agarrar las críticas como puntos de vista que pueden servir y que sean un combustible para seguir mejorando, para seguir siendo la mejor versión", explicó la actriz nacida en Moscú, Rusia, a la prensa.

Como se sabe, desde el estreno de la nueva temporada de Aventurera, el desempeño de Irina en el escenario no logró convencer al público y generó una ola de críticas y comentarios negativos en su contra. Una de las personalidades que se le fue a la yugular a la rusa fue Niurka Marcos, quien ya protagonizó la obra, y esto provocó una guerra de declaraciones con Juan. Cabe resaltar que días atrás el propio productor prometió que no le daría la espalda a Irina y dijo que no pensaba despedirla.

Tenemos un contrato, no creo que sea momento de bajarse ni ella ni yo. No es larga temporada, es corta, pero la vamos a cumplir. No voy a quitar el apoyo a Irina", explicó Osorio.

Fuente: Tribuna