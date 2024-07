Adiós TV Azteca: Tras despido de 'VLA', conductora se une a exitoso programa de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa y polémica conductora, quien comenzó su carrera en TV Azteca desde 2016 y que el año pasado fue despedida de Venga la Alegría, dio una tremenda sorpresa a sus seguidores pues a solo meses de haber hecho su debut en Telemundo, ahora apareció en un exitoso programa de Televisa. Se trata de Daniela Alexis, influencer mexicana que también es conocida como 'La Bebeshita'.

La también cantante y modelo saltó a la fama luego de participar en el reality show Enamorándonos hace 8 años, donde se mantuvo a lo largo de varias temporadas. La productora del proyecto, Magda Rodríguez, aseguró que ella gestionó el dinero para pagarle sus primeras cirugías y arreglitos. Luego del fin de Enamorándonos, en 2021 Dani volvió a la pantalla chica participando en la primera temporada de MasterChef Celebrity México.

Mientras que un año después regresó para ser la 'nana' de los concursantes de MasterChef Junior. Asimismo, fue participante del reality matutino ¡Quiero Bailar! y hasta la invitaron a conducir Venga la Alegría: Fin de Semana. Sin embargo, el pasado 2023 la producción de VLA despidió a 'La Bebeshita' y más integrantes del elenco, por lo que ella aceptó irse a Telemundo, donde recientemente concursó en La Casa de los Famosos.

'La Bebeshita' formó parte de 'VLA'

A solo meses de estar en la pantalla de Telemundo, el pasado martes Daniela Alexis reapareció en Televisa debido a que fue invitada especial del reciente episodio de Montse&Joe, que condujeron Montserrat Oliver y Luis 'Potro' Caballero en ausencia de Yolanda Andrade. Asimismo, otras personalidades que estuvieron en el foro fueron Agustín Fernández y 'Gomita', con esta última 'La Bebeshita' compartió una divertida anécdota.

Resulta que la expresentadora de VLA hizo diversas confesiones y una de ellas fue que los hombres jóvenes y de rostro delicado le parecen más atractivos, pues le gusta tener "colágeno". En tanto que, luego de que 'Gomita' confesara que había dormido con Jhay Cortez, 'Bebeshita' mencionó que ella también había tenido un tórrido amorío con el puertorriqueño: "¿Cómo que con Jhay Cortez?, ay amiga, somos socias entonces, o sea sí, pero no".

"Hermanas de leche", respondió 'Gomita' mientras que la influencer confesó que su relación con el intérprete de Holanda ocurrió años atrás: "Hace muchos años, como dos o tres años". Por su parte, la hermana de 'Lapizín' confesó que 'Jhayco' aún 'le movía el tapete', pero ya no había nada entre ellos: "Ni me acuerdo, las caballeras no tenemos memoria, soy muy reservada".

Fuente: Tribuna