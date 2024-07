Andrea Escalona habla de más en 'Hoy' y exhibe esto de su relación con el padre de su hijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y actriz, Andrea Escalona, recientemente sorprendió a sus colegas y a los millones de espectadores de Televisa, pues en pleno programa en vivo de Hoy, en vez de dar una ligera explicación, habló de más y terminó por exhibir a Marcos Estrada, su actual pareja y padre de su hijo, revelando un secreto de su relación que causó la risa de sus compañeros y de la que se arrepintió.

Hace dos años, Escalona en vivo del matutino actualmente producido por su tía, Andrea Rodriguez Doria, confesó que estaba en la dulce espera de su primer hijo, impactando no solo por la noticia de su primogénito, sino porque se desconocía que tuviera una pareja sentimental. Como era de esperarse, la avalancha de preguntas sobre el padre no se hicieron esperar, a lo que la joven respondió que lo había conocido hacia apenas 10 meses en la celebración de cumpleaños de Galilea Montijo, asegurando que fue amor a primera vista y se volvieron inseparables.

Y ahora, durante la emisión del matutino de la empresa San Ángel, en la sección con la experta en psicología, Mónica Venegas, se sinceró sobre el tema clásico de las suegras para molestar a las nueras. En dicha dinámica, Escalona sacó la tarjeta sobre la justificación de la madre de su pareja hacia él, ocasionando que sin poder evitarlo, la actriz de Cielo Rojo afirmara que la madre de su pareja hacía eso todo el tiempo, que su "hijito, jamás está equivocado", y siempre busca justificarlo cuando algo le sale mal.

Al finalizar con su confesión, Andrea señaló que no quería decir que su pareja hiciera cosas malas, tratando de aligerar su queja, pero Venega recalcó que era un problema muy común entre las parejas, por lo que le aconsejó que en estas situaciones mantenga la calma y hablara con su suegra sobre la importancia de entender su postura ante cualquier problema, pero que si no había alguno no le prestara mayor atención y dejará pasar la situación.

Cabe recalcar que hasta el momento, la reconocida hija de la difunta productora, Magda Rodriguez, no ha hablado nunca sobre su familia política y en los dos últimos años no ha compartido muchas fotografías a su lado, por lo que se desconoce por completo el tipo de relación que mantenga con la madre y el padre de su pareja, pero se cree que sería una cordial y meramente por el hermoso ser humano que las unirá para toda la vida, el menor Emilio Estrada Escalona.

