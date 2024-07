Cancelan a esposo de Jacqueline Bracamontes por poner a hacer a sus hijas lo impensable

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Jacqueline Bracamontes era una de las celebridades con mayor renombre de Televisa durante la primera década de los años 2000, tiempo en el que apareció en melodramas como Rubí, Sortilegio o Al diablo con los guapos; sin embargo, hace años, la famosa decidió abandonar a la empresa que fue su casa durante muchos años y optó por marcharse a vivir a Miami junto con su esposo Martín Fuentes y sus cinco hijas.

En redes sociales, la pareja aparenta tener una vida feliz y una familia perfecta; en ocasiones comparten diversos videos sobre sus vivencias, algunas de las cuales pueden resultar un poco cuestionables para sus seguidores. Un ejemplo de ello ocurrió hace aproximadamente 2 años, cuando Fuentes aprovechó la presencia de un fuerte huracán en Miami y sacó a sus hijas a hacer esquí de agua en la calle inundada que se encontraba a fuera de su residencia.

Cancelan a esposo de Jacqueline Bracamontes por poner en riesgo la vida de sus hijas

Créditos: Internet

En aquel momento, la gente tomó esto como una aventura más de la familia; sin embargo, las cosas dieron un giro un poco más arriesgado en días recientes, cuando el corredor de autos de carrera compartió un video en el que sus hijas se encontraban en el balcón de su casa, el cual da directamente a una alberca, hasta aquí no hay ningún problema, ¿verdad? Pues bien, resulta ser que el hombre creyó que era buena idea alentar a que sus hijas se lanzaran desde esa pieza de su mansión hacia la piscina.

En las imágenes se puede apreciar que una de las menores se encuentra temerosa de lanzarse, pero es alentada por su padre y sus hermanas. Finalmente, la niña cae sin problemas en la alberca; pero lo que realmente llamó la atención de la audiencia es que la infante no llevaba puesto ningún tipo de protección más allá del bañador que traía puesto. A esto se le puede sumar la posibilidad de que no obtuviera el impulso necesario para caer en la piscina.

Esposo de Jacqueline Bracamontes es cancelado por poner en riesgo la vida de su hija

Créditos: Instagram @mft07

Como era de esperarse, la gente no tardó en llenar de comentarios negativos el proceder de Fuentes, a quien acusaron de ser un mal padre y de poner en riesgo el bienestar de sus hijas. Ante la cancelación masiva qu el hombre estaba recibiendo, no le quedó mayor opción que eliminar el video con la esperanza de que el tema se dé por cerrado, pero las cosas no fueron así, puesto la gente acudió a otras publicaciones para reclamarle por qué puso en riesgo la vida de sus niñas. Hasta el momento, el corredor no ha hecho ningún comentario al respecto, pero publicó otros videos con sus niñas, más tranquilos.

Fuentes: Tribuna