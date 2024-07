"Es doloroso": Productor de Televisa llega a 'VLA' y da terrible noticia; lo perdería todo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido productor de Televisa, Juan Osorio, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar, pues recientemente brindó una entrevista a varios medios de comunicación, entre ellos a Venga la Alegría, donde confesó que le había pasado algo "muy doloroso" para él, ya que expresó que podría perderlo todo si no tuviera la fortaleza que ha desarrollado a lo largo de dos décadas, dando una terrible noticia.

Osorio en las últimas semanas no ha tenido muy buenos días, pues tras el estreno de Irina Baeva como la protagonista de la puesta en escena, Aventurera, no ha parado de lloverle una serie de criticas, afirmando que "destruyó" uno de los clásicos más importantes del teatro, sin embargo, no es lo único que lo tendría sufriendo en referente a este proyecto, pues volvieron demonios de sus pasados: las adicciones. Osorio a los 33 años cayó en e alcoholismo y las drogas, incluso estuvo a punto de perderlo todo.

Y ahora, en una reciente entrevista, que fue retomada y compartida ante las pantallas del matutino de TV Azteca, reveló que hay alguien que no desea que tenga éxito y se hunda de nuevo en las adicciones, pues asegura que le plantaron una bolsita con cocaína, siendo esta la principal droga a la que era codependiente: "¿Ustedes pueden creer que en la bolsa de mi saco metieron un sobre con cocaína? Pensado que yo no estaba fortalecido y que podía recaer".

Esta situación, el productor de novelas como Mi Corazón Es Tuyo, la clasificó de ser algo muy doloroso para él, pues afirma que este fue un acto de una persona malintencionada que quiere que su arduo trabajo saliendo adelante de estas sustancias nocivas para la salud sea tirado por la borda y vuelva a consumirlas. Osorio narró que fue su prometida, Eva Daniela, la que encontró esa bolsita con cocaína y lo confrontó, pero afirma que él no sabía nada.

Fue una persona que con todos los deseos quería que recayera y estuviera fracasado y derrotado, y perdiera todo lo que en 20 años he luchado por mi recuperación", exclamó Juan.

El productor de la novela Mi Marido Tiene Más Familia, no dio ningún nombre sobre quién podría haber cometido tal barbaridad en su contra, pero se espera que pronto tenga a algún culpable o que al menos dé el nombre de quién está en su lista de posibles sospechosos. Hasta el momento no hay algo que dirija a la dirección de alguien en específico, pues desde hace meses solamente se ha visto en pleito con su ex, Niurka Marcos.

