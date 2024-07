Le dieron golpiza: Tras cirugías y pleito en 'Hoy', actriz da dolorosa noticia en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien inició su carrera en Televisa hace una década y que acabó irreconocible por las cirugías, dejó sin palabras a los televidentes debido a que hace varias horas apareció en un programa de la televisora de San Ángel y compartió una dolorosa noticia. La también influencer y youtuber compartió ante las cámaras que fue víctima de una golpiza por parte de un exnovio.

Se trata de la artista mexicana Araceli Ordaz, mejor conocida como 'Gomita', quien saltó a la fama gracias al extinto programa Sabadazo, donde compartió créditos con Omar Chaparro, Laura G y Cecilia Galliano, estas últimas presuntamente le hicieron la vida imposible. Fue en esta emisión televisiva que la conductora comenzó con su transformación física y se sometió a sus primeras intervenciones estéticas.

Los televidentes afirman que 'Gomita' acabó desfigurada e irreconocible debido a sus visitas al cirujano. Una de sus más recientes cirugías fue para bajar de peso, pues la conductora se sometió a un bypass que la hizo perder más de 15 kilos. Se creía que la hermana de 'Lapizito' estaba vetada de Televisa debido a que salió de pleito con la producción del programa Hoy, tras acusarlos de malos tratos mientras concursaba en Las Estrellas Bailan en Hoy.

'Gomita' antes de las cirugías

El pasado martes, Araceli apareció de invitada en el programa Montse&Joe y durante la plática con la conductora Monserrat Oliver y el presentador Luis 'Potro' Caballero, contó que de momento estaba soltera y tenía intenciones de continuar con este estatus por bastante tiempo: "Sí quisiera sentar cabeza pero no hay tiempo", contó. Sobre cómo le gustaría que fuera su próximo hombre, 'Gomita' fue muy específica y dijo: "Que vaya a terapia".

Posteriormente, la influencer contó que sabe que ella se desarrolla en un ambiente complicado y que su pareja necesita estar 'trabajado' mentalmente para entender a qué se dedica. Posteriormente, 'Gomita' mencionó que jamás había salido con algún actor o conductor, pero sí con cantantes. Asimismo, la conductora recordó que meses atrás pudo besarse con Cristian Castro durante su participación en el reality El Hotel VIP.

'Potro' después mencionó que 'Gomita' ha vivido momentos muy duros, como su pleito legal con su propio padre, Kiko Campos, a lo que ella confesó que no le ha ido bien en el amor. De hecho, expuso que estuvo manteniendo a un exnovio venezolano, con quien vivió en aquel país: "La pasé fatal, lastimaba mis partes íntimas, yo no lo quería aceptar, y llegó un momento que me agarró a madra... y ahí reaccioné y dije 'no quiero esto para mí'".

Fuente: Tribuna