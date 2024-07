León Larregui, líder de Zoé, ofrece recompensa tras perder su cartera en taxi de aplicación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una de las cosas que suelen mencionarse cuando viajas en taxi de aplicación o en cualquier otro vehículo ajeno es que, cada vez que salgas del lugar, debes verificar que lleves contigo todas tus pertenencias, de lo contrario podrías extraviarlas. Según reportes brindados por varios taxistas, las cosas que más suelen quedarse en sus autos son teléfonos, carteras y, en ocasiones hasta mochilas o empaques de comida.

Si el conductor es honesto, éste suele ingeniárselas para devolver los objetos olvidados y en ocasiones hasta realiza publicaciones en redes sociales con la finalidad de localizar a los propietarios, pero en otras ocasiones esto no suele ocurrir y terminan por quedarse con los objetos perdidos; ya sea porque no los encuentran ellos mismos y los localiza algún otro pasajero o simplemente porque no quieren hacerlo.

Una situación similar es la que le tocó vivir al vocalista de Zoé, León Larregui, quien el pasado miércoles, 3 de julio, captó la atención del público por compartir una publicación en X, donde indicó que había olvidado su cartera luego de bajar de un taxi de aplicación de una famosa cadena. La celebridad contó que la billetera contenía sus tarjetas, las cuales por precaución ya había cancelado; sin embargo, lo más importante para él es eran las fotografías de su hijo y sus identificaciones: “Son irremplazables” declaró el famoso.

Por otro lado, León pidió “piedad” para quien tuviera su cartera y solicitó que cualquiera que tuviese información al respecto se contactara con él. Apenas 8 minutos después, Larregui publicó otro mensaje en el que se mostró más negociativo y le dijo a la persona que localizó su cartera que si la tenía como una especie de souvenir (puesto se trata de un objeto que le perteneció a una celebridad) podría devolver la cartera y, a cambio, le darían una recompensa mayor.

Asimismo, Larregui no desestimó que la persona que encontró su cartera podría intentar venderla en Internet, por lo que le pidió a sus más de 1,5 millones de seguidores que le avisen en caso de que la encuentren a la venta. Cabe señalar que algunos medios indican, que las tarjetas de León sí tuvieron cargos desconocidos; también informan que el famoso sí se pudo contactar con el chofer del taxi de aplicación, pero éste negó haber encontrado la billetera.

Fuentes: Tribuna