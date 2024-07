Lis Vega pone en su lugar a Juan Osorio tras despotricar en su contra y decir que la creo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace un par de horas que la reconocida actriz y bailarina, Lis Vega, no tuvo reparo al momento de demostrar que pese al agradecimiento que pueda sentir, no dejará que le levanten falsos, por lo que puso en su lugar de manera contundente al reconocido productor, Juan Osorio, después de que este despotricara en su contra y le asegurara a todos que él la creó y le debe su carrera por completo. Osorio fue uno de los impulsores de la carrera de Vega cuando llegó a México.

Para el productor de Televisa las últimas semanas no han sido nada buenas, pues después de que estrenó Aventurera se ha visto envuelto en la polémica entre las criticas hacía Irina Baeva por su desempeño en el papel principal y los constantes ataques de su expareja, Niurka Marcos, que declaró que no era el Rey Midas, que no creaba el talento de las personas, sino que solamente lo detectaba y explotaba.

En este panorama, Vega simplemente afirmó que coincidía que a Baeva le faltaba un poco para cumplir con las expectativas del personaje, sin embargo, el productor de melodramas como Mi Corazón Es Tuyo, despotricó en su contra y en la de Niurka, defendiendo a capa y a espada a la actriz de origen ruso, afirmando que de no ser por él, ellas no tendrían la carrera que hoy poseen, pues supuestamente él las había creado y le debían eso.

Juan con Lis. Internet

Ante este hecho, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, en una reciente entrevista, agradeció a Niurka que la apoye y que hable tan bien de su trayectoria, y en contraste, se mostró muy triste al escuchar lo que dijo Osorio sobre que sin él no habrían logrado mucho, sin embargo, no lo destrozó ni se expresó mal de él, sino que lo invitó a que se informara mejor y entendiera que no soltó una critica en contra de Baeva, sino que dio una opinión para impulsarla a mejorar.

Lis recalcó que de seguro Juan malinterpretó sus palabras, o simplemente alguien le dio mal el mensaje, por lo que resaltó que ella jamás agredió a Baeva, sino que declaró que pensaba que le faltaba un poco más de esfuerzo para alcanzar las expectativas, y que no se iba a poner comparaciones porque no había punto de comparación y simplemente se le debería de dar más enfoque al baile para que perfeccioné la técnica.

