Maxine Woodside destroza a Kimberly de 'Las Perdidas' y avecina su fracaso: "No es actriz"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida comunicada y locutora de radia, Maxine Woodside, de nueva cuenta se vio envuelta en un drama, pues tras hundir a Geraldine Bazán, recientemente también destrozó sin piedad a la influencer y actriz, Kimberly de 'Las Perdidas', agregando que en su opinión se le avecina un gran fracaso en su debut en obra de teatro, pues afirma que "no es actriz". La estrella de redes asegura que está emocionada de este paso en su carrera y no teme a las criticas.

Hace un par de semanas el mundo del espectáculo quedó sorprendido ante el anunció de que Kimberly fue elegida para formar parte de la prestigiosa puesta en escena, Perfume de Gardenias en especial la reconocida imfluencer, pues aún sin ningún estudio o experiencia en actuación y teatro, la joven está cumpliendo sus sueños, está logrando lo que desea, incluso ha asegurado que está tan emocionada y feliz que los nervios casi no existen y las críticas no le importan en absoluto.

Pero, pese a que Kimberly está en una nube de felicidad, la denominada 'Reina de la Radio' no se tentó el corazón para reprender a Omar Suárez, director de la obra, por su elección en este cast, afirmando que Irina Baeva por lo menos tiene una carrera y estudios, que lo hace muy bien: "También a Kimberly, La más preciosa. Kimberly que no es actriz, pero están criticando a Irina Baeva y Omar va a poner a Kimberly y dice que no está nerviosa".

Kimberly La Más Preciosa. Internet

A estas declaraciones se le sumó su colega en el programa Todo Para La Mujer, Marco Silva, pues de igual manera señaló que no tenía nada que hacer en esa puesta en escena y haciendo comparativos con Baeva, declaró que Omar habia hecho algo peor: "De Guatemala a guatepeor, Max tiene razón. Incluso si Kimberly, ‘La más preciosa’, trabajara 10 años, no tendría la carrera de Irina Baeva y no es por demeritarla, pero al final, la están presentando como elenco base".

Pero, quién discrepó con sus colaboradores fue la presentadora Vicky López, declarando que se le debería de dar una oportunidad a la amiga de Wendy Guevara, pues la ve muy segura de sí misma y cree que esto se debe a que en verdad se ha preparado muy bien para su debut como actriz y más si va a tener un papel que resalta tanto en la historia: "Híjole, no le preocupan las críticas, y va a hacer un papel en una súper producción. No, pues bien por ella".

Fuente: Tribuna del Yaqui