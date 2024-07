¿Murió la última diva dorada? Silvia Pinal se vuelve tendencia en X y fans temen lo peor

Ciudad de México.- Silvia Pinal es una de las actrices más queridas del cine de oro mexicano y es que, a lo largo de su vasta trayectoria, la histrionista ha participado en una gran cantidad de películas, telenovelas y hasta obras de teatro; sin embargo, durante los últimos años ha mantenido a los mexicanos al vilo de su asiento, puesto gracias a su avanzada edad muchos consideran que podría perder la vida en cualquier momento.

Y es que, como muchos saben, en los últimos años la famosa actriz ha tenido diversos problemas de salud, los que la han llevado a internarse en el hospital continuamente, debido a ello, cada vez que la estrella de Mujer, casos de la vida real se convierte en tendencia en redes sociales, la gente suele explotar pensando en la posibilidad de que algo malo pudiese haberle ocurrido a la denominada diva del cine de oro mexicano.

Un ejemplo de ello ocurrió durante la jornada de este jueves, 4 de julio, cuando el nombre de Silvia Pinal apareció protagonizando la tendencia de X (red social antes conocida como Twitter) por lo que la gente no tardó en pensar lo peor. Esto significa que los memes se encontraban a la orden del día, mientras que los mensajes de la gente reclamando que se habían asustado al creer que algo malo le ocurrió a la madre de Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán no tardaron en aparecer.

“No asusten con Silvia Pinal en las tendencias”, “Dejen de hacer tendencia a Silvia Pinal que me da el patatús”, “Siempre que veo a Silvia Pinal en tendencias me da miedo, no asusten cab…” fueron algunos de los mensajes que la gente dejó en Internet.