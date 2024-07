¿Otro despido en 'VLA'? Ricardo Casares dejó el programa y así presentaron a su reemplazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de Venga la Alegría se mantiene a la expectativa debido a que se reportó que la versión del programa que se transmite sábados y domingos tendrá un fuerte cambio de elenco, pues al menos cinco conductores serían despedidos. Sin embargo, la mañana de ayer miércoles 3 de julio el matutino estelar de TV Azteca sufrió una sensible baja ya que Ricardo Casares no apareció a cuadro y presentaron a su reemplazo en vivo.

El periodista especializado en espectáculos cuenta con una larga carrera en la empresa del Ajusco. Ingresó al canal recién egresado de la universidad y estuvo trabajando en el equipo del programa Ventaneando con Pati Chapoy como su jefa, sin embargo, desde hace varios años está en Venga la Alegría donde da los espectáculos con Flor Rubio. Además, ha participado en especiales de Azteca como la transmisión de los Oscar.

Durante la mañana de ayer miércoles 3 de julio llamó mucho la atención del público de TV Azteca que Ricardo Casares no se presentó a trabajar en Venga la Alegría ya que él no dio aviso de que abandonaría el proyecto, por lo que de inmediato surgieron rumores de que pudo haber sido despedido. No obstante, fue su compañera Flor Rubio quien confirmó la razón por la que el conductor no se encontraba al aire.

Cuando estaba a punto de arrancar con la información de espectáculos en VLA, la periodista le dio la bienvenida a Carlos Quirarte, quien tomó el lugar de Ricardo, y mencionó que este no estaba al aire porque se había tomado su periodo de vacaciones: "Estamos muy contentos porque Carlitos está muy contento, Richi se tomó unos días de vacaciones", dijo Flor mientras que el invitado le envió un saludo a Casares.

Cabe resaltar que hace algunas horas el propio Ricardo Casares confirmó que se encuentra de vacaciones, negando cualquier rumor de despido, y hasta mostró que su lugar de descanso era la ciudad de Nueva York. A través de su cuenta oficial de Instagram, el presentador mostró que estaba paseando por las calles de la 'Gran Manzana' y que además había acudido a ver el musical del éxito del cine, Volver al Futuro.

