¿Pleito por dinero? Maribel Guardia revela que sucede con la herencia de Julián Figueroa

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Maribel Guardia, recientemente recordó uno de los momentos más terribles en su vida, pues fue cuestionada sobre los bienes que dejó su hijo, el también cantante, Julián Figueroa, tras su muerte tan repentina, por lo cual aclaró que es lo que sucederá con la herencia de la difunta estrella de Televisa y si es que hay un pleito por el dinero o propiedades. Maribel sigue en duelo por su desgarradora perdida.

Fue el 9 de abril del 2023 que el mundo de Guardia se hizo pedazos, pues en medio de su alegría ante el éxito de Lagunilla, Mi Barrio, le dieron la desgarradora noticia de la muerte de su único hijo a causa de un infarto fulminante al miocardio. Este deceso fue inesperado y no solo dejó a una madre devastada, sino a una viuda en duelo y a un pequeño hijo de seis años de edad, que ahora tiene sobre sus hombros el peso de una importante herencia.

Como se sabe, desde el deceso de Joan Sebastián, sus hijos se vieron involucrados en una batalla legal, pues algunos no estaban de acuerdo con lo que el intérprete les había dejado, por lo que el joven cantante no pudo disfrutar de nada de lo que le dejó su padre, por lo que ahora que no se encuentra en este mundo, se ha cuestionado mucho que sucederá con su parte y si es que se iniciará otra demanda por estos bienes.

Maribel con su familia. Internet

Dicho cuestionamiento fue contundentemente aclarado por la actriz de Corona de Lágrimas, pues durante su paso por alfombra roja del Disney On Ice, señaló que el tema de Joan ya está solucionado y que la parte de su hijo claramente va a hacía una sola persona, y esa es su nieto, José Julián Figueroa: "Nadie está peleando, se sabe que todo lo que iba a ser para Julián, van a ser para José Julián, y nadie está más en ese tema".

Finalmente, quiso destacar que antes de que el actor de Mi Camino Es Amarte perdiera la vida, ya había muchas de sus propiedades a su nombre, por lo cual lo único que debe de hacerse es pasarlas al nombre del menor, asegurando que no hay pelea en ese tema y todo está perfectamente claro: "De hecho algunas cosas ya son de él, habían propiedades a nombre de Julián ya, y eso lo que hay que hacer es que pasen a nombre de José Julián, y lo que queda de la herencia pues le toca a José Julián".

Fuente: Tribuna del Yaqui