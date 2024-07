Reportan muerte de Sergio Andrade y Gustavo Adolfo filtra fuerte notica del productor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso presentador y reportero, Gustavo Adolfo Infante, volvió a dar de que hablar, pues siguiendo su patrón de decirse 'El de las Exclusivas', señaló que después de que se reportara la muerte del polémico exproductor musical, Sergio Andrade, tuvo contacto directo con uno de sus mejores amigos y con él propio implicado, filtrando una fuerte noticia de su actual estado. Se cree que Andrade padece una terrible enfermedad.

Andrade desde hace 24 años ha sido condenado públicamente como un traficante de mujeres, después de que él y Gloria Trevi en el año del 2000 fueran aprisionados por acusaciones de tráfico sexual, señalándolo a él como la mente maestra y a la cantante como el señuelo para atraerlas. Esta situación generó que se alejara de todo el mundo del espectáculo una vez fue liberado, por lo que saber algo concreto del productor es básicamente imposible.

Es por ese motivo que se ha hecho gran revuelo después de que en Wikipedia se agregara la supuesta fecha de su deceso, siendo el 27 de junio el supuesto trágico día de su partida. Al no tener una confirmación de la familia, han salido varias teorías, la primera es de Chisme No Like, que afirman que Andrade fingió su muerte para escapar de los problemas legales que enfrenta, tras ser demandado en Los Ángeles por los mismos delitos sexuales que hace más de dos décadas. También una enfermera aseguró que se encuentra vivo en España, pero internado con un grave estado de salud.

Sergio fue reportado muerto. Internet

Pero ahora, el presentador de Sale el Sol ha dicho al aire que él ya habló personalmente con Sergio "hace tres semanas vía telefónica", declarando que primero habló con un amigo de Andrade que le pidió verificara su identidad y una vez que lo hizo, al día siguiente supuestamente recibió la llamada del polémico productor de artistas como Lucero. Ante este hecho negó que esté en España, y más bien podría estar con su hija en Mérida o Chiapas, agregando que mantiene siempre su celular apagado y lo enciende cada quince días, al parecer para no ser rastreado a través de este.

Tras esto, el presentador de Imagen TV destacó que le ofreció su espacio ante los medios para que se pronuncie con el público y hable de todos los escándalos, recalcando que: "Sergio Andrade está vivo y está libre. Yo le dije: 'si tú quieres hablar aquí estoy yo a tus órdenes; yo levanto la mano como reportero que soy'". De igual manera agregó que Andrade le dio su celular para que se pusiera en contacto y concretar esa entrevista, pero que lamentablemente se le borró por accidente y no se puede contactar con él, señalando que en eso había algo muy raro.

Finalmente, Gustavo Adolfo declaró que antes de despedirse, el ex de la intérprete de Zapatos Viejos, le pidió que lo pusiera en contacto con Ricardo Salinas Pliego, pero que él no pudo dárselo, pues no lo tiene. Cabe mencionar que el quererse poner en contacto con Salinas alarmó a varios, ya que Sergio y Pati Chapoy, una presentadora y ejecutiva de TV Azteca, empresa de este, tienen una muy arraigada enemistad por comentarios que hizo en su contra ante este tema, pese a que fueron grandes amigos.

Fuente: Tribuna del Yaqui