Tenía desnutrición: Niurka explota y culpa a Juan Osorio de sufrir aborto: "Hijo de pu..."

Ciudad de México.- Durante los últimos días los nombres de Niurka Marcos y Juan Osorio se han mantenido en tendencia debido a la guerra de declaraciones que han tenido porque la cubana desató la furia del productor luego de que criticara su nueva versión de Aventurera con Irina Baeva. En una nueva entrevista, la actriz y bailarina reveló que perdió un bebé por culpa de Juan, acusándolo de hacerla trabajar durante largas jornadas.

Aunque el productor de telenovelas y la madre de su hijo Emilio Osorio habían tenido una relación cordial tras su separación, el año pasado todo se fracturó cuando ella lo acusó de no defender a Emilio durante su participación en La Casa de los Famosos México de Televisa. Mientras que este 2024, Niurka hizo estallar a su exmarido por las impactantes críticas que lanzó contra Irina por su desempeño en el mencionado musical.

Tras varios días haciendo duros comentarios contra Juan, ahora la vedette cubana apareció en el programa Todo para la mujer de Maxine Woodside revelando detalles muy fuertes de su relación sentimental con el productor, y hasta afirmó que debido a las extensas jornadas de trabajo que le impuso Osorio, perdió un bebé cuando protagonizaba la obra Aventurera. Niurka afirma que la dura carga laboral que tenía la llevó de emergencia al hospital.

Yo tenía trabajo de lunes a lunes, hijo de put..., a veces tenía dos trabajos el mismo día, imagínate de dónde saqué [tanta energía] que perdí un embarazo de lo desnutrida que estaba", dijo.

Y añadió: "Imagínate cómo estaba que terminé en el Ángeles vomitando hiel, porque no tenía nada en el estómago, vomitando bilis". Además, la actriz de 56 años aseguró que pese al difícil momento que atravesaba, el productor de televisión le exigió que cumpliera con sus compromisos profesionales. "Cuando me recuperé, 'órale, a ganar billete', a recuperarse y a seguir chambeando", comentó Niurka, además dijo que Juan le brindó atención médica hasta que la vio muy grave.

Él cuando me internó en el (Hospital) Ángeles, obviamente lo hizo porque no le quedó de otra, si hubiera sido por él no me lleva al Ángeles", manifestó.

Niurka culpa a Juan Osorio de sufrir un aborto

En este sentido, la intérprete subrayó que su expareja obtuvo muchos beneficios económicos gracias a su trabajo en el medio artístico. "Juan con mi carrera ganó mucho más de lo que le pagaban incluso en la empresa, mucho más, ¿sabes cuándo noto que ganaba más con mi carrera?, cuando salí embarazada de Emilio, tuve que tener descanso por mi embarazo, estábamos comprando un departamento de La Joya, en Acapulco, y lo tuvimos que vender, imagínate si mi carrera era la que le daba a Juan la abundancia", explicó.

Previo a esta confesión, Marcos también aclaró quién fue la persona que la recomendó para Aventurera, y desmintió que fuera Juan Osorio, tal como él lo declaró anteriormente. "En ese momento que llegó Martha Susana, no Juan Osorio, Martha Susana me llamó por teléfono y me dijo 'Niurka le acabo de decir a Carmelita, llama a la mujer de Juan que viene del Tropicana... que es cubana como Ninón Sevilla y baila precioso, ¿ya viste en la novela Vivo por Elena qué bonito baila?'", relató al respecto.

