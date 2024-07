Tras vinculación a proceso por abuso, Chuponcito hace triste confesión al borde del llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber sido vinculado a proceso ante las acusaciones de abuso sexual a una exasistente, el reconocido payasito que se hace llamar Chuponcito, recientemente reapareció ante los medios de comunicación, sincerándose sobre el proceso legal que sacudió los cimientos de su vida hace varios años, haciendo una triste confesión sobre lo que ha cambiado en él, casi al borde del llanto.

Desde hace dos años que la vida de Alberto Flores se encuentra en uno de los momentos más complicados de su vida, pues su antigua asistente, Carla Oaxaca, lo acusó de haberla presionado y obligado para tener intimidad con él en más de una ocasión. Esta situación le destrozó la vida, pues ocasionó que quedara fuera de varios proyectos, frenando una larga carrera de décadas de éxitos, que apenas ha comenzado a retomar.

Al supuestamente tener pruebas más que suficientes para sospechar de su culpabilidad, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, lo vinculó a proceso, sin embargo, el reconocido payasito de Televisa, junto a su abogado, Edgar Méndez, salió a defenderse, afirmando que Carla trató de extorsionarlo para que le diera dinero y así retirar la demanda, destacando que esta era solo una pequeña parte de su defensa que podría demostrar su inocencia.

Lamentablemente, el daño que esta demanda ha generado no solo fue en la carrera del personaje tan querido, sino también en su persona, dado a que en su reciente aparición en la alfombra roja con su familia para ver el Disney on Ice, este con la voz entrecortada agradeció que Dios no lo suelta en estos momentos tan doloroso, pero que desgraciadamente, con este caso ya no confía en absolutamente nadie, que no cree más en las intenciones de otras personas. Chuponcito siempre se había caracterizado por su simpatía y unión con la gente.

Finalmente, el exparticipante de Me Caigo de Risa, recalcó que él únicamente piensa seguir con su camino sin soltar la mano de Dios ni dejar de creer en él, que el público siga queriendo verlo y poder seguir haciendo lo que tanto ama y que ha hecho básicamente toda su vida, destacando que es un hombre que tiene mucho para dar a sus 55 años de edad, y si ya no tiene el éxito de antes, eso iba a "pegarle fuerte a Alberto", hablando de la persona detrás de su cómico personaje.

