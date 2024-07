Verónica Montes, actriz de Televisa, confirma si fue 'amante' de 'Canelo' Álvarez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos meses se rumoró que Saúl 'Canelo' Álvarez nuevamente le había sido infiel a su esposa María Fernanda Gómez, debido a que la actriz Verónica Montes ventiló que el boxeador mexicano le había enviado algunos mensajes. Tras toda la controversia, hace algunas horas la estrella de Televisa hizo frente a los cuestionamientos de la prensa sobre esta situación y aclaró todo de una vez por todas.

Como se recordará, fue el pasado mes de mayo, durante una entrevista con el programa Chisme no Like, que la estrella de El Señor de los Cielos de Telemundo reveló que Saúl le había mandado mensajes por medio de su cuenta de Instagram, no obstante, en ese momento puntualizó que no le respondió al campeón mundial de boxeo, argumentando que ella no se "relacionaba con hombres casados".

A pesar de que la versión de las supuestas pretensiones del boxeador salió de la propia boca de intérprete de 34 años, en esta ocasión Montes negó tajantemente haber tenido algún tipo de contacto con el deportista. Durante su aparición en la alfombra negra de los Premios Aura 2024, Verónica puntualizó: "Ya lo dije en redes sociales, ya dije mi lado y pues todo fue un malentendido, y no tuve nada que ver con eso".

Verónica Montes desmiente que 'Canelo' la trató de conquistar

Conjuntamente, la actriz de novelas como La doble vida de Estela Carrillo y El Maleficio destacó que Álvarez nunca intentó conquistarla, sino que solo hubo un mensaje en su cuenta de Instagram, al cual ella no respondió. "No, absolutamente no, nada, nada, yo ya lo dije en redes sociales, y nada, no pasó absolutamente nada, no lo conozco al señor, lo admiro por su talento", mencionó Montes.

Finalmente, al escuchar que un reportero enfatizó que lo más importante era "la sororidad con su esposa" María Fernanda, la intérprete peruana únicamente respondió: "Totalmente". Cabe resaltar que momentos antes de abordar la polémica con 'Canelo', Verónica decidió hablar de su salud, luego de haber sido diagnosticada con un tumor en el cerebro y posteriormente con síndrome de Hashimoto: "Es una enfermedad autoinmune, es complicada, pero ya estoy nivelada, muy feliz por eso, lo difícil ya lo pasé", declaró la actriz.

Fuente: Tribuna