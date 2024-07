VIDEO: Payasos hacen parodia de Ángela Aguilar y Nodal; hasta usa relleno en los pantalones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace casi cuatro semanas, Ángela Aguilar y Christian Nodal entraron al ojo del huracán, después de revelar que habían iniciado una relación, prácticamente horas después de que el forajido confirmara que había terminado su relación con la rapera argentina, Cazzu, con quien no tenía ni 1 año de haberle dado la bienvenida a su pequeña hija, Inti. Como era de esperarse, el público no se tomó tan bien la situación y no tardaron en linchar mediáticamente a la pareja.

Sin embargo, algo que es digno de mención es que la persona que se ha llevado la peor parte es la cantante de La Llorona, quien ya de por sí había caído de la gracia de los mexicanos porque 1 año atrás mencionó que era 25 por ciento argentina, cosa que hizo estallar el enojo de la gente, puesto consideraron que únicamente estaba ‘facturando’ con las tradiciones y costumbres mexicanas; desde entonces la intérprete no ha podido reponerse.

Payasos de circo arman parodia de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Créditos: TikTok @gabrielamena402

Justo cuando todo parecía indicar que las cosas iban para mejor, Ángela se volvió nuevamente el foco de burlas de la gente, quienes no han parado de dedicarle memes, videos de burla y hasta piñatas a la intérprete y a su novio; sin embargo, en días recientes las cosas escalaron a nuevo nivel cuando una pareja de payasos de circo hicieron una rutina en la que estaban disfrazados de los cantantes.

Todo ocurrió en el circo Teterete, sitio en el que los comediantes tomaron la escena en la que Ángela Aguilar y Christian Nodal cantaron el tema Dime cómo quieres, en el Auditorio Nacional, momento en el que se dieron tremendo beso en frente del público, lo que causó conmoción. El payaso que está disfrazado de Ángela resalta porque su pantalón tiene una especie de esponja con el que se resaltan sus caderas.

En el clip se aprecia cómo la supuesta cantante le da un caderazo Christian Nodal, a quien termina tirando, lo que desata las risas de los presentes. El video fue captado por la usuaria de TikTok, Gaby M3na, y como era de esperarse, la gente en Internet no tardó en explotar en comentarios graciosos hacia los famosos: “Está potente, Ángela”, “Esto ya se salió de control”, “Las esponjas de Ángela”, “Soy fan de su relación”.

Fuentes: Tribuna