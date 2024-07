Christian Estrada 'explota' y se pelea con Jorge Losa en 'La Isla' por el amor de Ferka

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido modelo mexicano, Christian Estrada, hace unas horas que se volvió el centro de atención, pues no se pudo controlar y explotó en contra de su colega y antiguo amigo, el actor de origen español, Jorge Losa, comenzando con este una intensa pelea en la que lo tachó de cobarde ante las cámaras y sus compañeros de La Isla: Desafío Grecia y Turquía. Este sería por el amor de la actriz Ferka, que fue pareja de ambos en el pasado.

4 años atrás, precisamente en el mes de julio pero del 2024, Estrada y María Fernanda Quiroz se conocieron en la primer temporada de Guerreros 2020, tras lo que unas semanas bastaron para caer enamorados y convertirse en una pareja oficial, presumiendo los triunfos del otro y consolándose ante las derrotas. En ese mismo reality conocieron a Jorge, el cual entró teniendo una relación de varios años con Mayte Carranco, y los cuatro, junto a otros cuantos de cada equipo, se volvieron grandes amigos que convivían muy seguido en reuniones y fiestas.

Pero, en septiembre del 2022, Ferka confirmó en vivo de Las Estrellas Bailan en Hoy que su relación con Christian terminó y en muy malos términos, incluso afirmó que la violentó emocionalmente y era un mantenido que jamás aportó nada al hogar, y tiene desde ese momento en una batalla legal por manutención. Es precisamente en el reality del programa Hoy, que comienza esa chispa de amor entre Losa, que también entró a la soltería al mismo tiempo, y Ferka, aunque no fue hasta mediados del 2023 que se hicieron pareja.

Ferka con Estrada en 2020 y Losa en 2022. Internet

Ahora, después de todo el remolino de emociones y situaciones que han atravesado, una vez más Jorge y Christian se toparon cara a cara en TV Azteca, siendo rivales en el reality de supervivencia antes mencionado, elevando las tensiones desde el primer momento, pues el español destacó que no le interesaba saber nada del modelo y viceversa, pues Estrada lo tachó de ser un chapulín y que lo tenía amenazado su presencia, pues le imponía.

Aunque las competencias son intensas, todo parecía que marchaba bajo control y que ambos exparticipantes de La Casa de los Famosos, uno de Televisa y otro de Telemundo, se comportarían a la altura y no armarían escándalo, todo ha cambiado, pues a través de las redes sociales ya se hizo viral el momento en el que Estrada estalla molesto contra el galán de melodramas y se levanta de su puesto en el denominado 'Juicio' para ir y retarlo justo en su cara.

Ante este hecho, el actor de melodramas como La Rosa de Guadalupe, no retrocedió ni se dejó amedrentar, pues se puso de pie casi de inmediato y se paró frente a su rival, demostrando que no tenía miedo, mientras que él le decía que era un "poco hombre" y un "cobarde", Losa replicó que si era porque se enamoró de una mujer maravillosa, y que era un mentiroso que no sabía hacer otra cosa más que ocultar la verdad e inventar, mientras que Silverio Rocchi se colocó cerca tratando de evitar que lleguen a los golpes.

Fuente: Tribuna del Yaqui