Conductora de 'Venga la Alegría' rompe en llanto y presenta su renuncia; llega su reemplazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana de este viernes 5 de julio una querida conductora de TV Azteca dejó sin palabras al público debido a que presentó su renuncia en plena transmisión en vivo de Venga la Alegría, y en ese mismo momento la producción presentó a quien la reemplazaría. Se trata de la guapísima presentadora y modelo Kristal Silva, quien ha trabajado para la televisora del Ajusco desde hace casi 6 años.

La originaria del estado de Tamaulipas ha formado parte del matutino de Azteca Uno desde el año 2018, y a la fecha comparte elenco con famosos como Sergio Sepúlveda, Kike Mayagoita, Pato Borghetti, Tábata Jalil, Luz Elena González y Mauricio Barcelata, entre otros. Lastimosamente, la mañana de este viernes Kristal dio una triste noticia a sus seguidores y fans pues anunció su renuncia ante las cámaras.

Resulta que la conductora de 32 años informó que abandonaría el reality matutino La Academia de VLA por un importante motivo y es que prefería ceder su lugar a otro participante. Silva apareció a cuadro luego de que el jurado del concurso le cerrara las puertas a Rubén Cerda, quien en un inicio sí iba a concursar pero quién no pudo llegar al estreno debido a que tuvo que ser hospitalizado y operado de emergencia en dos ocasiones.

Con la voz quebrada por el llanto, Kris explicó que ella pensaba que muchos televidentes estaban cansados de verla porque ha "estado en todos los realities de Venga la Alegría" y dijo que aunque amaba cantar, prefería que alguien más participara: ". Esta es mi casa y disfruto mucho de hacer esto. Amo cantar, la gente que me conoce lo sabe. Me encanta y me apasiona estar en el escenario y cantarle a nuestro público, pero creo que merecen una estrella de la talla del querido Rubén", mencionó entre lágrimas.

Además, añadió: "Creo yo que Rubén, con esa fuerza y ganas de estar aquí lo merece". En un inicio, Luz Elena González y Sergio Sepulveda se negaron a aceptar su propuesta, al igual que los tres jueces, sin embargo, momentos más tarde le informaron a Kristal que ya estaba fuera de La Academia de VLA, mientras que Rubén entró en su reemplazo. ¿Crees justo que Kristal tuviera que renunciar al proyecto para darle su lugar a Rubén Cerda?

Fuente: Tribuna y YouTube Venga la Alegría