Despiden a Irina Baeva: En 'Sale el Sol' nombran a Ingrid Coronado la nueva 'Aventurera'

Ciudad de México.- Hace 24 horas que se difundió la noticia de que la actriz de origen ruso, Irina Baeva, lamentablemente sería despedida tras ola de criticas y ataques en su contra por su "falta de talento", y ahora, este 5 de julio, en vivo de Sale el Sol los presentadores nombraron la Aventurera perfecta, al menos para ellos, a la reconocida presentadora, Ingrid Coronado. Además de ser conductora, Ingrid tiene un pasado como cantante y bailarina con el grupo Garibaldi.

El 20 de junio se estrenó la nueva versión de la obra de teatro ya mencionada, en la que Juan Osorio, productor de esta, e Irina, no han parado de recibir un sin fin de criticas en las que han resaltado que "arruinaron" la historia, pues para ellos la rusa no baila, no canta y no actúa a la altura del personaje de 'Elena Tejero'. La principal critica de esta decisión es Niurka Marcos, exprotagonista de la puesta en escena, que no día con día se ha dedicado a hundirlos a ambos.

Ante todo esta ola de ataques y peticiones de que saquen a Baeva, el productor de novelas como Mi Corazón Es Tuyo el pasado jueves 4 de julio anunció que el próximo viernes 18 de julio iban a conocer a la actriz que será la nueva protagonista de dicha obra de teatro, día en que también Nicola Porcella se sumaría al elenco. Cabe mencionar que esto fue una gran sorpresa, incluso para Irina, pues se dice que ella no sabría nada y creyó en las palabras de Osorio cuando dijo que no le daría la espalda.

Juan despide a Irina y piden a Ingrid como reemplazo. Internet

Ahora, durante la reciente emisión del matutino de Imagen TV, como broma, los presentadores del programa comenzaron a señalar que Coronado sería perfecta para el papel por su cuerpazo y talento, incluso esta se atrevió a realizar un "casting en vivo" y siguiendo la música de la obra, realizó algunos de los pasos, por lo que una vez más Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo Infante le aseguraron que sería perfecta para el papel.

Por su parte, Ingrid entre risas recalcó que había un problema y era que no sabía actuar, pero de inmediato esto fue refutado por Joanna Vega-Biestro, la cual declaró que " Ya vimos que requisito no es", haciendo referencia a lo que se ha dicho las últimas semanas sobre que Irina no sería tampoco una buena actriz y no haría un gran papel. Finalmente, Ingrid volvió a su lugar y entre risas negó que vaya a serlo, pero Gustavo, Joanna y Ana María destacaron que Juan debería llamarle pues canta, baila y es hermosa con un "cuerpazo".

Fuente: Tribuna del Yaqui