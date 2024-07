¿Engañó a Ángela Aguilar? Filtran que Nodal le dedicaría esta canción de desamor a Belinda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, Christian Nodal es uno de los artistas más reconocidos de su ramo, la realidad es que en las últimas semanas no ha hecho más que ocupar los titulares de diversas noticias principalmente por lo compleja de su vida amorosa y no por las canciones que ha estado lanzando. Un ejemplo de ello ocurrió en días recientes, cuando la gente aseguró que el nuevo tema musical del forajido estaría dedicado a Belinda.

Como algunos recordarán hace aproximadamente 2 años, el sonorense y la celebridad originaria de España eran la pareja del momento. No había medio que no hablara sobre su futura boda, la cual no terminó por concretarse, puesto de un momento para otro Nodal emitió un comunicado en el que aseguró que había terminado su compromiso con la cantante de El Sapito, lo que dejó sorprendido a más de uno.

Si bien, los famosos jamás hablaron sobre el motivo que los llevó a terminar su relación, las especulaciones no se hicieron esperar, mismas que aún continúan vigentes, al grado en el que hay quienes especulan que Nodal no solo no ha dejado de amar a Belinda, sino que incluso aún le escribe canciones, tal y como ocurrió con su nuevo éxito No me 100to bien, el cual algunos fans aseguran que sería la respuesta de 300 noches y Cactus, ambas canciones de la estrella de Bienvenidos al Edén.

Internautas aseguran que Nodal le seguiría dedicando canciones a Belinda

La canción llamó poderosamente la atención de la gente principalmente porque cuenta la historia de una persona que no ha logrado superar al amor de su vida, por lo que suele mantener una máscara frente a la sociedad en la que aparenta felicidad e incluso se da el permiso de salir con otras mujeres, pero en el fondo continúa con la esperanza de regresar con esa persona especial en su vida, cuyo sabor de sus labios continúa buscando en la bebida.

Cabe señalar que esto se trata de especulaciones de la audiencia de Nodal, puesto el intérprete no ha confirmado que se trate una canción inspirada en alguna relación anterior. Por otro lado, algunos fans consideran que se trata de un tema que el sonorense le habría escrito anteriormente a Ángela Aguilar y las otras mujeres con las que el famoso habría estado son nada más y nada menos que la propia Belinda y Cazzu.

