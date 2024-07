Horóscopo de HOY viernes 5 de julio 2024 por Mhoni Vidente: Predicciones del fin de semana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡La primera semana de julio ha llegado a su final! Y si deseas saber cuál será la fortuna de tu signo zodiacal este primer fin de semana de julio 2024, es clave que consultes el horóscopo de Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina. En el horóscopo de hoy, viernes 5 de julio de 2024, encontrarás las mejores predicciones en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más.

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY viernes 5 de julio de 2024: Predicciones del fin de semana para tu signo zodiacal

Aries

Su pareja se esforzará en ser más dulce y considerada con usted, querido Aries, sígale el juego o podría hacerlo sentir mal. Fuera de su ciudad puede obtener nuevas ganancias con otros negocios.

Tauro

El horóscopo de hoy señala que su éxito en el trabajo se dará por usar la táctica adecuada con sus jefes; sea más sincero. En forma, pero cuidado con comer de más, pese al frío.

Géminis

En su vida sentimental hay unos pequeños problemas que necesitan de toda su atención; Mhoni Vidente hace un llamado para arreglar las cosas. Intente ahorrar un poco y pronto podrá viajar.

Cáncer

Profesionalmente, consigue sus metas y le llegan mejores proyectos. En temas de amistad, puede que se sienta algo decepcionada de un amigo, pero recuerde que la gente actúa según sus posibilidades.

Leo

Ese malestar general puede ser por agotamiento mental, querido Leo. Trate de tomar más agua durante este fin de semana, ya que anda deshidratado y eso podría causarle severas enfermedades.

Virgo

Las novedades en el amor que se presentarán este fin de semana no tienen futuro claro; lo mejor será tener paciencia y hablar claro de lo que le gusta. No deje de los demás lo engañen.

Libra

Antes de meterse en problemas financieros, infórmese sobre los intereses disponibles. Ambiente laboral un poco difícil, querido Libra, tenga paciencia con sus jefes y actúe con cautela.

Escorpio

Tenga cuidado con los esfuerzos excesivos durante este fin de semana, pues es probable que se enferme mucho. Cuando se presentan situaciones así, es porque debe descansar de una vez por todas.

Sagitario

Querer quedar bien con todos puede darle problemas en el trabajo; no sea falso con sus jefes o seguro tendrá complicaciones. Mal momento para arriesgar su dinero en inversiones.

Capricornio

Los astros dicen que, poco a poco, podrá ganar más dinero, pero debe tener cuidado con cómo se vende, Oblíguese a bañarse y cuidarse más físicamente, ya que luce muy mal.

Acuario

No se desanime si nota tensión con algún familiar o con otro ser querido; todo pasará muy pronto. Va a ser muy generoso con los que le rodean y eso se regresará, dice Mhoni Vidente.

Piscis

Preste atención a esa persona que de momento no le gusta; el horóscopo de hoy dice que todo podría colapsar. No se deje llevar por impulsos para comprar en línea. Beba más agua y use protector solar.

Fuente: Tribuna