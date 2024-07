Irina Baeva no fue la primera opción de Juan Osorio; ella podría ser la nueva 'Aventurera'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días, el nombre de la puesta en escena de Aventurera: El Musical se ha encontrado envuelto en la polémica, ¿la razón? Su protagonista, la actriz rusa Irina Beava, no pareció complacer el gusto de la audiencia, lo que degeneró en una cancelación masiva en la que participaron otras vedettes como fue el caso de Niurka Marcos y de Lyn May, mismas que aseguraron que la europea no sabe bailar.

Si bien, en un comienzo Juan Osorio aseguró que Baeva permanecería dentro del musical, la realidad es que días después se retractó y las redes sociales de Televisa Espectáculos revelaron que el productor de melodramas como La Herencia y Salomé habría tomado la decisión de retirar a Irina del musical, por lo que diversos medios de comunicación comenzaron a especular quién podría ser la nueva ‘Elena Tejero’.

Entre los nombres que se han estado manejando resalta el mencionado por el periodista Víctor Hugo Sánchez, quien es mejor conocido como ‘El Hijo del Vecino’. Y es que, según lo mencionado por el comunicólogo, la primera opción de Juan Osorio para el protagónico de Aventurera no fue la novia de Gabriel Soto, tal y como muchos podrían llegar a pensar, sino que se trataría de la actriz de 48 años, Vanessa Guzmán.

El periodista mencionó que Juan Osorio se encargó de llamar a la actriz de Amor Mío, pero de un momento para otro cambió de opinión y eligió a Baeva; incluso ‘El Hijo del Vecino’ mencionó que el productor ni siquiera habría tenido la consideración de avisarle a Guzmán sobre el cambio y ésta se habría terminado enterando por la prensa cuando se estrenó el musical; sin embargo, se estima que, ahora que la famosa rusa fue juzgada por no dar el ancho, el exesposo de Niurka habría optado por llamar a Vanessa, de nuevo.

Juan Osorio llamaría a Vanessa Guzmán para ser la próxima aventurera

Cabe señalar que, hasta el momento, Vanessa Guzmán no ha hecho ningún comentario al respecto a través de sus redes sociales, por lo que será necesario esperar hasta ver cuál es la resolución que toma este curioso caso que ha estado sacudiendo a la industria de la farándula durante las últimas semanas. Según reportes, el próximo show se realizará hasta el próximo 18 de julio y será cuando conozcamos a la nueva Aventurera.

