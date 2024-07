La corrió: Juan Osorio no avisó a Irina Baeva que la sacaría de 'Aventurera'; así se enteró

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Irina Baeva es el tema central del espectáculo mexicano en estos momentos, todo debido a que ayer jueves 4 de julio el productor Juan Osorio anunció repentinamente que había tomado la decisión de sacarla del musical Aventurera. Aunque muchos pensaban que Juan había hecho lo propio y primero había avisado a la actriz de su despido, ahora ha comenzado a rumorearse que en realidad esta noticia primero llegó a la prensa.

Como se sabe, la tarde de ayer el prometido de Eva Daniela dio una entrevista exclusiva a Televisa Espectáculos para informar del cambio de protagonista de 'Helena Tejero', aunque solo días atrás él mismo se había negado a quitarle el apoyo a Baeva pese a las críticas por su desempeño: "El productor @osoriojua confirmó en exclusiva a #TelevisaEspectaculos que el 18 de julio se conocerá a la nueva 'Aventurera'", informaron.

Horas más tarde de dar el anuncio públicamente, Osorio fue captado llegando al teatro donde se produce el musical y dijo que él mismo había tomado la decisión de despedir a Irina: "Hay que saber oír a ustedes, ¿no? Son los primeros que han criticado", dijo sobre el ajuste que se hará. Posteriormente, Los reporteros le preguntaron a Osorio sobre si Baeva ya sabía de esta decisión y respondió que no: "Voy a eso, a hablar".

No obstante, cuando Juan hizo estas declaraciones la noticia del despido de Irina ya había llegado a la prensa de todo México. La rusa se enteró de su despido después de miles de personas, durante una reunión en la que habría estado Osorio y varios de sus socios. El productor de Televisa también mencionó que él piensa que "va a funcionar" el cambio de protagonista de Aventurera, confirmando así que las entradas de la primera semana no han sido muy buenas. Y es que trascendió que el pasado fin de semana la obra se había exhibido con tan solo 60 personas en el público.

Hasta el momento, Irina Baeva no ha hablado de su repentino despido del musical, ya que ayer al llegar al teatro fue custodiada por dos personas que impidieron que la prensa se le acercara y a su salida, evitó ver a las cámaras y se subió rápidamente a su auto. Por otra parte, quién confirmó que Juan no le dio primero la noticia al elenco y luego a la prensa fue Emmanuel Palomares, quien quedó en shock cuando le informaron que su ex ya no sería 'Helena Tejero'.

¿El productor dijo eso?... tendría que verlo, al productor haber que me comenta al respecto", expresó el actor venezolano.

