La sacaron del clóset: Tras 'veto' de 'Hoy', actriz llega a 'VLA' y desata drama por esto

Ciudad de México.- Hace exactamente 3 años que la reconocida actriz y presentadora, Ferka, se vio envuelta en un fuerte escándalo por su orientación, pues en TV Notas la sacaron del clóset, y ahora, en estos últimos meses ha seguido en medio de ojo público por más de estos, dado a que a poco de su llegada a Venga la Alegría, ya ha armado tremendo drama debido a una fuerte razón competitiva. María Fernanda Quiroz también habría sido vetada de Hoy y Televisa por sus pleitos.

La exintegrante del matutino de la empresa San Ángel, comenzó su carrera en el mundo del espectáculo de la mano de TV Azteca, debutando en la serie de unitarios, La Vida Es Una Canción, en el año del 2004, siguiendo con sus éxitos en novelas como Las Bravo y realitys como La Isla. Tras 10 años al aire, la actriz probó nuevos horizontes que en el 2019 la llevó a Televisa, donde formó parte de realitys como Guerreros 2020.

Hoy en día, Ferka ha vuelto a la empresa del Ajusco, pues según informes, el productor Juan Osorio conseguiría su veto de las novelas en Televisa, por el supuesto pleito que la reconocida presentadora tuvo con su hijo, Emilio Osorio, incluso se mencionó que ella tenía un personaje en nuevo melodrama, pero este hizo que la despidieran, por lo que aceptó formar parte de la nueva temporada del reality de cocina, MasterChef Celebrity.

De igual forma, la empresa al notar la gran aceptación pública, decidieron darle un espacio en el nuevo programa del matutino producido por Maru Silva, el cual se llama La Academia VLA, en la que ya está dando mucho material de escándalo, debido a que tras su primera interpretación, fue destrozada por el jurado por desafinar, quedando directamente nominada y en riesgo de ser la primera eliminada. Tal parece que su deseo de permanecer es fuerte, pues no ha parado de hundir a la nuera de Maribel Guardia.

Imelda Tuñón, la nuera de Guardia, no desafinó en su primera presentación, pero de la nada olvidó la letra del tema Despechá y se quedó callada, e incluso tuvo varios errores en su coreografía, que para la ex de Jorge Losa, esto es peor de lo que ella hizo, declarando que olvidar la letra es imperdonable y ella puede mejorar con práctica su entonación: "Que se te olvide la rola es como si yo llegara a una novela y se me olvida mi texto. Ella es cantante. Entonces, hay que hacer las cosas como se deben de hacer y no justificarse de nada".

De igual forma, María Fernanda señaló que ella no le tiene miedo a las criticas y que toma en cuenta lo que le dicen para seguir mejorando, que ella es actriz y este proyecto es su modo para seguir evolucionando y creciendo en el mundo del espectáculo, destacando que se ha comprometido para dar lo mejor y será feliz ya sea que llegué a la final o no.

Fuente: Tribuna del Yaqui