"Mam... yoyista": Niurka hunde a Irina Baeva y se ofrece a entrenarla por exorbitante suma

Ciudad de México.- La famosa y reconocida vedette cubana, Niurka Marcos, una vez más bombardeó a la actriz rusa, Irina Baeva, por su desempeño al bailar sobre el escenario, así que no se tentó el corazón al hundirla sin piedad con sus comentarios en la que la tacha de ser una "mam..." y "yoyista". Pero, en un rastro de comprensión y compasión, se ofreció a entrenarla para que mejore, aunque solo por una exorbitante suma de dinero.

Marcos es conocida como 'La Mujer Escándalo', por el hecho de que nunca le ha importado que pueda ocasionar con sus comentarios, pues siempre dice lo que piensa de lo que sea que se le cuestione. Esto mismo pasó con Aventurera e Irina como la protagonista de la historia, ya que cuando le cuestionaron qué pensaba sobre su actuación, ella simplemente dijo que fue horrible, que no sabía bailar y necesitaba más que su belleza para representar dignamente el personaje.

Y ahora, durante una entrevista en el canal de YouTube de Dulce Y Picosito, volvió a mantenerse firme en su postura de que "lo hace de la ching..., resaltando que ella podría aceptar presentarse a la obra, e incluso trabajar con ella para que fuera una buena 'Elena Tejero', pero que se lo debía de pedir ella: "Si me lo pide (ayudarla a ensayar) Juan Osorio no, si me lo pidiera ella y le cobraría carísimo para que le baje de arrogante y le pondría una chinga para que sepa lo que es respetar un escenario".

Por otro lado, la actriz de La Fea Más Bella y Fuego en la Sangre, quiso recalcar que a ella le parece que la actriz rusa no está respetando al público y simplemente se está centrando en ella, que está dejando que la soberbia la ciegue, pues debe de aceptar los comentarios de la gente, que es la que importa: "¿Vieron lo que declaró? 'A mí sí me gusta cómo me veo, cómo bailo, cómo canto, cómo me visto, a mí sí me gusta mi vestuario, a mí, a mí', yoyista, no te tiene que gustar a ti bobita, le tiene que gustar a la audiencia que es la que paga el billete para pagarte tu sueldo, qué te pasa, qué mam... eres".

Tras esto, afirmó que si su suma de dinero iba a ser alta es porque considera que es necesario que alguien ya la centre y la ponga en su lugar, que deje de creer solo porque es preciosa y tiene un buen cuerpo que no necesita más, destacando que además valdrá la pena, pues la hará una auténtica bailarina: "Le voy a cobrar a huevo por que yo sí la voy a poner a bailar, yo sí la voy a poner a ser sexy, yo sí la voy a poner a darle a esa cadera movimiento y zandunga y darle sensualidad, no va a estar bailando como si fuera una niña de primaria en su festival de fin de año".

