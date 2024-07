Montserrat Oliver da triste noticia de Yolanda Andrade; deja 'Montse&Joe' por enfermedad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 5 de julio la conductora Montserrat Oliver reapareció ante la prensa y habló tajantemente del problema de salud que enfrenta su compañera Yolanda Andrade, quien ya tiene varias semanas sin aparecer a cuadro en el programa Montse&Joe. La también modelo se sinceró con los reporteros y admitió que hasta la fecha, 'Joe' sigue enfrentando complicaciones y fue diagnosticada con una enfermedad.

Los medios de comunicación captaron a Montse llegando a las instalaciones donde se graba el mencionado night show de Televisa y respondió a los rumores que aseguraban que Andrade estaba con mucha dificultad para hablar y no mejoraba del aneurisma que le fue diagnosticado. La presentadora rubia negó que su amiga y expareja esté tan delicada como se ha mencionado y explicó que le diagnosticaron una infección.

Ya va mejor, ahí va mejor, pero todavía sigue el tratamiento, le están dando mucho antibiótico, y pues no puede tener llamado, al parecer sí, aparte de lo que tiene de la cabeza que le duele, parece que una infección", dijo la exactriz.

Recordando la más reciente participación de Yolanda en Montse&Joe, donde presentó dificultades para hablar, Montse externó su deseo para que en breve puedan volver a colaborar juntas. "Si vieron cuando salió en el último programa que no hablaba mucho, y al parecer, era una bacteria bastante fuerte que hasta le atacó lo de la voz, entonces ahorita sí están tratándola con eso y es mejor que se cure bien. Dios quiera y a la próxima grabación ya venga", manifestó.

Yolanda no podía hablar la última vez que estuvo en 'Montse&Joe'

De esta forma se confirmó que Andrade volverá a abandonar el programa transmitido por Unicable, al menos una semana más, en lo que se recupera de la infección. Por otra parte, la también modelo salió en defensa de Ricky Martin, quien ha sido duramente criticado en redes sociales por aparecer en sus recientes espectáculos con aparente sobrepeso. "Yo digo que más bien son musculitos de más, ¿no lo veo más mam...?, la verdad yo lo veo como que no ha salido del gimnasio siempre, no sé qué pasa, a lo mejor se está poniendo más bueno para alguien más", dijo con una sonrisa.

Finalmente, la comunicadora de 58 años no pudo evitar brindar su postura a la reciente polémica que enfrenta su examiga Paulina Rubio, luego de regañar a un baterista en pleno escenario. "Dicen que genio y figura hasta la sepultura, no creo que las personas cambien mucho, espero que cambiemos para bien, pero bueno, es que luego los seres humanos pasamos por etapas diferentes y difíciles y a veces no nos aguantamos ni nosotros mismos".

Fuente: Tribuna