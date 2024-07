Natalia Subtil desenmascara a Sergio Mayer Mori; lo acusa de ser padre irresponsable

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La relación entre la expareja Natalia Subtil y Sergio Mayer Mori iría en picada, pues los desacuerdos sobre la crianza de la hija que tienen en común, Mila, estaría distanciando cada vez más a la familia. Esta vez se ha abierto paso un nuevo enfrentamiento que surgió a partir de que él decidió no asistir al festival del Día del Padre organizado por la escuela a la que asiste la pequeña.

Mayer Mori se encontró con la prensa en alfombra negra de los Premios Aura 2024 el pasado 3 de julio y ante cámaras dijo sentirse desconcertado por la actitud de su exesposa dio un cambio repentino. Confesó no saber qué la hizo molestar, pues por su parte había mantenido el trato respetuoso, además de las atenciones al 100 por ciento hacia su hija, a quien "disfruta al máximo". Para finalizar, sugirió que Subtil no debería fijarse en las diferencias entre ellos y, en su lugar, debería darle mayor peso a que Mila esté cerca de sus papás.

Estas declaraciones no hicieron más avivar el enojo de Subtil y a través de redes sociales le contestó. Uno de los ejes de los reproches fue las continuas mentiras que Mayer dice a medios de comunicación por querer cuidar su imagen y quedar bien ante la audiencia. Por su parte, dijo no temer de hablar con la verdad, sin importar que ésta agrade o no.

Lo acusó de ser mal padre por ausentarse en varias ocasiones de momentos importantes en la vida de Mila, como el festival del Día del Padre. Incluso reveló que para evitar que se sintiera mal, evitó mandarla a la escuela: "¡Que triste debe de ser una persona mitómana! ¡No fuiste al festival porque no quisiste y punto!", mencionó. Pero este no sería el único error del padre, sino que también lo señaló de no ayudar en nada en los cuidados de la niña. Minutos después, eliminó la publicación de X, antes Twitter.

Esta no es la primera vez que Subtil expresa inconformidad hacia Mayer Mori, pues en entrevistas anteriores contó que él casi no busca a Mila, por lo que la pequeña sufre constantes decepciones. Si bien la niña sigue haciéndole regalos, Mayer no los recibe, pues la pequeña se cansa de guardarlos y al notar el desinterés de su padre, opta por entregárselos a su "papito de mentiras" (novio de la actriz).

Ella siempre que hace algo a su padre lo guarda, le da un tiempo, y creo que ella solita entiende ‘bueno, nunca apareció, entonces mejor regalo a mi papito de mentiras, que ella lo llama así"



Mila tiene siete años

