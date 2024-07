No hablaría: Emma Heiming daría triste noticia de Bruce Willis tras retirarse por demencia

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La reconocida modelo, Emma Heiming, acaba de causar una gran preocupación entre los millones de fans del reconocido actor actor, Bruce Willis, dado a que a través de sus redes sociales daría una triste noticia, despertando el rumor de que su esposo ya no podría hablar más a dos años de ser diagnosticado con afasia y demencia frontotemporal, por la cual se retiró de Hollywood a más de 40 años de carrera.

Hace dos años, en el 2022, la familia del actor de Duro de Matar confesó que desgraciadamente iba a retirarse de la vida pública, debido a que fue diagnosticado con afasia, por lo que no podría actuar más dado a que este es un trastorno del lenguaje que dificulta la capacidad de lectura y de expresión de forma progresiva. Un año después, la familia agregó que por desgracia también desarrolló demencia frontotemporal, la cual afecta principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro, que se encargan de la conducta y el lenguaje.

Por este motivo, Emma como esposa dedicada y un ser humano con empatía, la también modelo comenzó a unirse a las iniciativas asociadas a la demencia frontotemporal (FTD), además de usar su cuenta de Instagram para ir mostrando cómo avanza su esposo, la unión de todas sus hijas e incluso de su ex, Demi Moore, para que todo el proceso sea más ligero y llevadero para todos los involucrados, y dar visibilidad a todo el esfuerzo de cada cuidador con personas con estos padecimientos.

Emma con Bruce y su familia. Instagram @emmahemingwillis

Es por ello que Heiming recientemente compartió en su red social que el basquetbolista Spencer Cline, y su cuñado Paul, van a hacer un viaje en bicicleta a través de los Estados Unidos para recolectar fondos para estas asociaciones de la FTD, recalcando que va a patrocinar este viaje dando un dólar por cada milla que el deportista y su cuñado recorran, expresando: "Me imagino lo que diría Bruce: 'Espero que se acuerden de hidratarse'. Lo secundo. Manténganse fuertes y seguros ahí fuera. Estoy muy orgullosa de ustedes.

Aunque no dijo como tal que su salud empeore o que no pueda hablar por sí mismo, se cree que con esta declaración está dando a entender estas dos situaciones. Cabe mencionar que en octubre del 2023 fue la primera vez que comenzó el rumor de que Willis no hablaría, pues el actor Glenn Gordon Caron, señaló que ya no podía comunicarse: "Sigue siendo Bruce, a pesar de que su estado ha empeorado hasta el punto de que ya no es capaz de comunicarse verbalmente. He intentado por todos los medios seguir en su vida. Es una persona extraordinaria".

Emma revelaría que Bruce ya no habla. Instagram @emmahemingwillis

Fuente: Tribuna del Yaqui