Protagonista de Televisa acaba en la cárcel y rompe en llanto en VIDEO; esta es la razón

Ciudad de México.- Una reconocida actriz de telenovelas, quien tiene décadas de trayectoria en Televisa, dejó sin palabras a los televidentes debido a que este viernes 5 de julio confesó que acabó en una cárcel y se rompió en llanto al compartir la dura noticia. Se trata de Érika Buenfil, quien confesó que cambió su forma de ver la vida, tras formar parte del nuevo melodrama Fugitivas.

La intérprete regiomontana, que ha sido parte de novelas como Triunfo del amor, La Gata, Amores verdaderos, Te doy la vida, Vencer el pasado y Perdona nuestros pecados, dio una entrevista al programa Hoy donde contó que Fugitivas ha sido uno de los proyectos más difíciles de su carrera. Y es que Buenfil habló de lo conmovedor que fue para ella filmar con mujeres que se encuentran privadas de su libertad en una cárcel.

Se grabaron ahí escenas importantes del arranque de la historia y fue muy interesante, fue fuerte, fue una experiencia nueva para muchos de nosotros", declaró.

Érika Buenfil grabó en la cárcel para la novela 'Fugitivas'

Érika comentó que pudo convivir con algunas de las reclusas, lo cual la conmovió hasta las lágrimas: "Tuve la oportunidad de entrar a conocer y a estar un rato pequeño con mujeres que están ahí, tuve una conversación y fue muy inspirador para mí", agregó. Conjuntamente, la artista de 60 años recapituló lo que fue su trato con estas personas que están privadas de su libertad y recalcó lo agradecida que se siente con su vida.

Entré siendo una y salí siendo otra, hay caras o miradas de ellas que las tengo en mi memoria, la pequeña conversación que tuvimos o las pocas preguntas porque yo traté de que se relajaran y me preguntaran y sí, fue una experiencia importante para mí y buena, me salí valorando muchas cosas".

La madre del joven influencer Nicolás Buenfil expuso que no fue tan fácil liberar todas las emociones que sintió durante esa experiencia tan complicada: "Llego al hotel y le marco y le digo (a Nicolás) '¿qué crees que me pasó?', dijo 'mamá, ¿cómo crees?', también se lo compartí a mi hermana porque yo salí muy emocionada, yo lloré, yo estando con ellas se me salían las lágrimas, y ellas conmigo... fue muy emotivo", manifestó.

Fugitivas cuenta la historia de cuatro mujeres reclusas, quienes logran escapar de la cárcel durante una fuga masiva. Érika Buenfil interpreta a 'Martha Pineda', quien deja la cárcel tras cumplir una condena de 18 años y promete ayudar a sus excompañeras. Se dice que el estreno de este melodrama ha sido uno de los más exitosos para Televisa, ya que rompió récords de audiencia.

Fuente: Tribuna