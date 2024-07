"Puras mama...": Shanik Berman hace enojar a Andrea Legarreta en 'Hoy' y desata polémica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque faltan varias semanas para que arranque la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, una de sus participantes ya está dando contenido en las redes sociales y se trata de la controversial Shanik Berman. Resulta que, en días recientes, la periodista especializada en espectáculos hizo un incómodo comentario a Andrea Legarreta en plena transmisión en vivo del programa Hoy.

Durante los últimos años, la presentadora de origen judío ha estado en constantes controversias en redes sociales debido a que su forma de ser y su peculiar sentido del humor la han metido en varias controversias. De hecho, desde que colabora en la sección de espectáculos de Hoy, ha protagonizado varios encontronazos con la propia Legarreta, así como con Galilea Montijo y varios de los reporteros del matutino.

La mañana de este viernes 5 de julio, en las redes del programa más famoso de Televisa compartieron un video en el que mostraron cómo Shanik hizo incomodar a Andy por un comentario totalmente fuera de lugar. Resulta que el día que la exesposa de Erik Rubín apareció vestida de color morado, la periodista le dijo que ese tono era usado por las personas enfermas: "¿Sabes que este color es el que usa la gente cuando está enferma?", dijo.

En tanto que Andy permaneció callada pero hizo un gesto de desagrado por lo que estaba escuchando: "Haber qué día vas a la casa, Shanik", mencionó Tania Rincón pues su crítica estuvo dura, en tanto que Paul Stanley preguntó a Andy si todo estaba bien con su salud. Después del incómodo momento, Legarreta contó que Berman le había hecho un encargo muy especial y es que le pidió que ella acuda a las galas de LCDLF para defenderla.

Le pedí a Andreita que me vaya a defender en la casa cuando la riegue", dijo la periodista.

Por su parte, Legarreta advirtió que podría no cumplir con esta petición pues muchas veces, Shanik dice cosas muy irreverentes: "Le dijo 'güera, si no hay nada qué defender, no te puedo ir a defender'", contó Andrea entre risas. El público del programa de inmediato reaccionó a los comentarios de Shanik y más de uno mencionó que es probable que ella sea la primera en salir nominada de LCDLF, pues tiene una forma de ser difícil.

