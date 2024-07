¿Se refugia en el alcohol tras tragedia? Imelda Tuñón se sincera sobre entrevista 'ebria'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Imelda Tuñón, decidió romper el silencio sobre las acusaciones en las que señalan que dio una entrevista ebria, y ante las cámaras de Venga la Alegría fue muy firme ante lo que piensa sobre estos rumores que la señalan, en los que incluso afirman que se refugiaría en el alcohol desde hace meses tras la trágica muerte de su esposo, el cantante Julián Figueroa. A sus 28 años tuvo un infarto agudo al miocardio y perdió la vida en su habitación.

Quedar viuda a la corta edad de 26 años, fue sin duda un doloroso golpe para Imelda, pues no solo perdió al primer y único amor de su vida, sino que también recayó sobre sus hombros la absoluta responsabilidad de un pequeño hijo de seis años de edad, José Juliá Figueroa. Y ahora, tras un año de enfrentar la inesperada y trágica muerte de su esposo, se dice que la joven aún estaría tan afectada que podría estarse refugiando en el alcohol para superar su perdida.

Esto pues el pasado jueves 4 de julio en la cuenta de Instagram de Chamonic3, se dijo que Imelda se presentó ebria al evento de Disney On Ice, en el que llevaba a su pequeño hijo, por lo que la criticaron severamente y también a su equipo de trabajo por no cuidar mejor de la joven madre que apenas está retomando su carrera: "Dio una entrevista en estado inconveniente vean por ustedes mismos, aquí es cuando me vuelvo a preguntar y lo reitero, ¿dónde está su gente que trabaja con ella para evitar este momento?"

Imelda es acusada de dar entrevistas ebria. Instagram @chamonic3

Ante este hecho, la actriz no tuvo reparo al momento de responder al matutino de TV Azteca lo que realmente pasó en esa entrevista, resaltando que ella no tiene nada que temer ni de que avergonzarse, que al final lo que perciben de ella no es la verdad de su ser y ella se preocupa más por lo que ella sabe de sí misma y de como se percibe: "Bueno la verdad es que yo no puedo callar la mente, ni las opiniones de las personas, entonces cada quien puede opinar lo que quiera, hacerse su propia opinión de mi, porque al final lo que opinan no es lo que eres tu".

Finalmente, al ser cuestionada sobre los comentarios de Ferka de en su contra, en la que afirma que no debería de estar en La Academia VLA, pues al final tuvo problemas con la letra de la canción y se le olvidó el rap que tenía que realizar, esta recalcó que fue una equivocación: "Al final es una competencia amistosa, y cada quién se expresa como quiere de quien quiere, a mí me falló el pronter y no me sabía el rap". Ante esto recalcó que ha estado muy abrumada con su preparación para su obra de teatro, por lo que ha tenido intensos ensayos diarios, en los que ha tenido mucha exigencia vocal, mental y físicamente.

Fuente: Tribuna del Yaqui