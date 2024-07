¿Sigue en pie el lanzamiento de 'Uzumaki'? Esto esto se sabe del manga de 'Junji Ito'

Comparta este artículo

Tokio, Japón.- Si eres fanático de la historias de terror y del horror japonés, es más que probable que, en algún momento, hayas leído las historias de Junji Ito, uno de los principales referentes al mencionado género, cuyas obras son tan complejas que, en más de una ocasión diversas casas productoras han fallado al momento de intentarlas llevar a la animación, puesto no logran dar el ancho con respecto a las hórridas ilustraciones del mangaka.

Hace algunos años, se anunció que lanzarían un anime tipo antología de los principales mangas de terror de Junji Ito, cuyo nombre sería homónimo al del propio autor. Si bien, la animación es bastante decente esto no evitó que la gente criticara el trabajo final, puesto consideraron que no se logró proyectar el verdadero terror que, solo el autor, logra con sus dibujos; sin embargo, la industria del anime no parece darse por vencida.

Anuncian año de estreno de Uzumaki

Hace unos años hubo un gran furor cuando se anunció que el lanzamiento de la adaptación al anime de Uzumaki (Espiral, en español) una de las obras insignias de Junji Ito, en la que, por alguna razón desconocida, todo comienza a convertirse en espirales, lo que genera un sentimiento de horror body o terror corporal, puesto el cuerpo de varios de los protagonistas comienza a deformarse de un momento para otro.

Una de las cosas que la gente suele resaltar de Uzumaki es que el dibujo de Junji Ito pasa de lo grotesco a lo aterrador, debido a ello, cuando se anunció que lanzarían la adaptación a anime, muchas personas levantaron la ceja con incredulidad porque consideran es un genuino reto que se logren animar algunos frames de la historia, tal y como se encuentra en el anime. Es bajo este contexto que llegamos a este mes de julio, momento en el que la revista Japan Times confirmó el estreno de este anime para el 2024.

Supuestamente, la serie estaba planeada para ser estrenada anteriormente, pero debido a complicaciones con el Covid-19, la realidad es que esto se tuvo que retrasar, pero según el mencionado medio, la producción de esta serie ya ha sido completada y afirman que estará a la altura de las expectativas de los fans de esta tétrica historia. Por ahora no hay una fecha confirmada para su estreno, pero se sabe que estará llegando a las pantallas de Adult Swim en esta segunda mitad del año 2024.

