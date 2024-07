Tragedia en Televisa: Actriz recibe terrible noticia en entrevista y su reacción impacta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Fabiola Campomanes, recientemente fue sorprendida en plena entrevista con Imagen TV, debido a que mientras que respondía a sus preguntas, los reporteros sin saberlo le dieron una terrible noticia con respecto a la tragedia que vive Televisa por el delicado estado de salud de la querida presentadora y actriz, Yolanda Andrade, tras lo cual impactó por su reacción tan inesperada al saber su hospitalizaron.

Yolanda, actualmente se encuentra en una situación bastante delicada y compleja, pues tras sufrir un accidente cerebrovascular, no ha logrado recuperarse del todo, pues desgraciadamente fue hospitalizada de emergencia por un revés en su salud, del cual no ha salido a hablar. De igual forma, estos problemas han ocasionado que abandoné las transmisiones de su programa Montse y Joe, incluso le han puesto un reemplazo en lo que mejora.

Sin duda, para las amistades de Yolanda, como Montserrat Oliver, ha sido muy preocupante y mortificante el ver que sigue en un punto delicado con su salud, sin embargo, hay quienes ni enteradas estaban, y esta fue precisamente Fabiola, la cual se enteró de lo que pasaba en plena entrevista cuando le cuestionaron al respecto: "Fíjate que no he tenido comunicación con ella, espero que esté muy bien yo es lo que más le deseo que este muy bien y no he podido hablar con ella".

La primera década de los 2000's, Fabiola, Montserrat, Yolanda y Kate del Castillo, eran las mejores amigas, casi inseparables, por lo que el que ahora, durante su entrevista con Sale el Sol, la actriz de melodramas dijera que no sabía que pasaba con Yolanda fue un completo impacto, y comenzó a sospecharse que tal vez su amistad acabó debido a un terrible problema que las separó de una manera irremediable y le cuestionaron sobre esto.

Por su parte, la exparticipante de MasterChef Celebrity dejó muy en claro que no están molestas ni que se pelearon, sino que al final las ocupaciones de cada quién, los intereses y el madurar con el tiempo las había separado, haciendo que tomaran caminos diferentes: "Simplemente nos distanciamos por la vida, también uno crece y empiezas a interesarte por distintas cosas, no pasa nada". Sin embargo, agregó que ella adora a Yolanda y espera poder verla muy pronto: "Obviamente si la veo, me muero de amor por ella, pero no la he visto".

