Tras críticas a su romance con Ángela Aguilar, Nodal asegura que no le importa el qué dirán

Ciudad de México.- En las últimas semanas el nombre del cantante Christian Nodal ha estado en todos los titulares de la prensa tras confirmarse su rompimiento con Cazzu y días más tarde, anunciarse que estaba en una nueva relación sentimental con Ángela Aguilar. Tras mantenerse al margen de la situación y no profundizar mucho en el tema, durante una reciente entrevista el sonorense habló como muy pocas veces sobre su vida personal.

Durante su visita a España, el intérprete nacido en Caborca dio una reveladora entrevista para El Podcast del WiZink Center by Endesa, en la que confesó cómo lleva la presión mediática que tiene encima. La presentadora le dijo a Nodal que en las últimas semanas ya no se habla de su música, sino de su vida amorosa y él comentó: "Siempre salgo en la prensa por cosas personales".

Sin embargo, la entrevistadora hizo énfasis en que en la 'Madre Patria' se le conocía por artista y no por polémicas, lo cual le sorprendió. Después de manifestar que lleva bien esta parte del mundo del espectáculo, el también exprometido de Belinda mencionó: "Pues es que yo soy… yo hago música, y creo que hago muy buena música, entonces a mí lo que me interesa es que les guste mi música".

Christian Nodal no le da importancia a las críticas por su vida amorosa

Y sin mencionar a 'La Beli', con quien terminó su compromiso matrimonial poco antes de celebrarse el Día del Amor y la Amistad de 2022, el cantante de regional mexicano reveló que en aquella época la pasó muy mal: "Al final del día, también yo hace dos años y medio, tres años, toqué fondo muy feo, por lo mismo, por redes sociales, y fijarme, y me tomó mucho tiempo de terapia. Tomé como un año para salir de depresión y ansiedad y cosas muy feas que estaban pasando justo por eso".

No obstante, Nodal mencionó que a la fecha ha crecido en ese sentido y por ello las críticas hacia su romance con Ángela no lo tambalean: "Y creo que llegué a un balance muy bonito de la vida donde en realidad pues no dejo de vivir por lo que digan, ni me interesa cambiar la opinión, creo que cada quien. Cuando la gente decide creer en cualquier teoría o lo que sea, que crean lo que quieran yo ya no estoy para aclarar rumores ni nada".

Finalmente, Christian manifestó que más allá de ser una persona pública, prefiere enfocarse en su círculo más cercano y disfrutar de todos los logros que ha obtenido en el terreno artístico.

