Tras ver el asesinato de su madre, hijo de Paola Salcedo exige justicia por su feminicidio

Ciudad de México.- Teas revelarse el asesinato de Martha Paola Salcedo, hace un par de horas que su madre, a través de las redes sociales compartió una fotografía del pequeño hijo de la víctima, Luka, en el cual expresa un mensaje en el que exige justicia para el cruel feminicidio de su madre y se atrape al o los responsables de este ataque. El único señalado como culpable es su hermano, el futbolista Carlos Salcedo.

El pasado lunes 1 de julio todo México se estremeció cuando a través de la red social de X, antes conocida como Twitter, el reportero policial, Carlos Jiménez, informó que desgraciadamente la hermana del futbolista del Cruz Azul había sido asesinada a balazos tras salir del circo Bardum, ubicado en el municipio de Huixquilucan. Lo más devastador de la noticia es que afirmó que todo sucedió enfrente del hijo de la joven.

Y ahora, tras señalarse que el menor de nombre Luka presenció lo sucedido y que su propio hermano fuera acusado de estar detrás de esto, a través de su cuenta de Instagram, la madre de Paola compartió una fotografía de madre e hijo en la que escribió a nombre de su hijo: "Mi mamá falleció, pero su amor sigue floreciendo en mi corazón. #JusticiaParaPaola", mientras que en su post también señala el "#JusticiaParaMiHija", y "Te amaré para siempre".

Madre de Paola manda mensaje de su nieto. Instagram @isabellahn8

¿Por qué se cree que Carlos Salcedo es culpable del asesinato de Paola?

Tras un par de días de que la noticia se difundiera, a través de la misma red social, María Isabel Hernández, la madre de ambos, afirmó que su hijo y su esposa, Andrea Navarro, están detrás del ataque armado a su hija: "La razón real por la que Carlos Salcedo se quiere ir del país es porque él y su esposa, Andrea Navarro, son los autores intelectuales del asesinato de Paola", expresó. El motivo de pensarlo es que los hermanos tenían varios años peleados y distanciados.

Es por este motivo que el Ministerio Público acaba de pronunciarse a las acusaciones de una madre en contra de su propio hijo, asegurando que aunque no ha sido denunciado de manera legal, ya están siguiendo también ese rubro de las posibilidades del trágico deceso, más no dieron detalles: "Efectivamente, la señora hizo estas declaraciones en redes sociales, pero oficialmente no lo ha hecho ante el agente del Ministerio Público. Sin embargo, lo que dijo ya es investigado y forma parte de las indagatorias para esclarecer el crimen".

Fuente: Tribuna del Yaqui