¿Adiós TV Azteca? Tras cáncer y cirugía, dan dura noticia de Lola Cortés que deja en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que la reconocida actriz y cantante, Lola Cortés, de nueva cuenta preocupa a sus fans, pues se dice que le podría decir muy pronto adiós a TV Azteca, pues después de que confesó su diagnostico de cáncer y someterse a cirugía, se ha dicho que no va a formar parte de La Academia como se dice. Ahora, se filtró una dura noticia sobre la famosa y dejó en shock a fans.

En octubre del 2023 el mundo del espectáculo fue sacudido con la sorprendente noticia de que la reconocida exjueza de Las Estrellas Bailan en Hoy, fue diagnosticada con cáncer y a una doble mastectomía como parte de su tratamiento para erradicar la enfermedad a la que se enfrentó. Valientemente fue la actriz la que reveló esto y aseguró que estaba bien, libre de esto y que no se arrepentía ni sentía mal por su cirugía porque es más importante la salud.

Todo parecía que iba a estar bien y que Cortés ya estaba fuera de peligro, sin embargo, la hermana de la también cantante, Laura Cortés, hace una semana confesó que una vez más tuvo que ser sometida a una cirugía, como un método para prevenir que pueda formarse un nuevo tipo de cáncer: "Para que su cáncer no regrese para que el cáncer no regrese y no pueda instalarse en ningún lugar, decidieron realizarle una histerectomía. Se está recuperando muy bien, bendito sea Dios".

Lola Cortés. Internet

Tras esto, la salud de Lola ha generado mucha preocupación y se ha cuestionado que podría seguir varias semanas más en completo reposo, así que no podría formar parte del elenco de jurado del reality show de canto. Su hija, Dari Romo, en una reciente entrevista para TV Notas, afirmó que su madre es una mujer muy fuerte que se encuentra muy bien y que no va a pausar su agenda laboral por esto: "Ella sigue adelante, es una mujer guerrera y el doctor le dijo que no tiene que dejar de trabajar", sorprendiendo ante la rapidez con la que volverá al trabajo.

De igual forma, la joven que también es actriz y cantante, dejó muy en claro que la operación de su madre no fue sometida a una cirugía de emergencia como se dice, sino que su ginecólogo desde hacía varios días que la había programado para la cirugía debido a que le preocupó cierto aspecto: "Empezó hacer cosas que no debía la matriz. Fue con el ginecólogo y le dijo: ‘Mira, te la debía haber quitado, te la quito de una vez’, pero no fue una emergencia".

Lola con su hija. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui