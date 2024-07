Alarma en Televisa: Hospitalizan de urgencia a Gabriel Soto: "Estaba en riesgo", afirman

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este sábado 6 de julio el nombre del actor Gabriel Soto de nueva cuenta se colocó en las tendencias de las redes sociales y medios de comunicación ya que se reportó que había sido hospitalizado de emergencia. De acuerdo con los reportes preliminares, el intérprete mexicano fue ingresado de emergencia a un nosocomio la tarde de este sábado 6 de julio, previo a dar funciones en el teatro.

Según reportes de medios mexicanos, el protagonista de telenovelas presentó fuertes dolores que lo llevaron a ser ingresado en un centro hospitalario, justo antes de comenzar con las funciones de la obra El Precio de la Fama, donde comparte con Cecilia Galliano. El productor del proyecto, Gerardo Quiroz, reveló que Gabriel experimentó "dolor de pecho, dolor muy intenso de cabeza" y que su presión arterial estaba altísima.

Estamos preocupados, se puso muy mal y le dije 'no hermanito, vete al doctor'", dijo Quiroz.

Gerardo mencionó que estaba a la espera de un segundo parte médico durante esta noche, pero hasta el momento no han revelado nueva información: "Hay que pedirle a Dios que esté bien", reveló el productor en una entrevista con Carlo Uriel. Asimismo, según información recogida por Agencia México, la doctora que atiende al prometido de Irina Baeva desde hace tiempo intervino para garantizar su salud. La situación obligó a suspender la función de la obra en el Teatro Centenario Coyoacán.

Como se sabe, el galán de Televisa ha pasado varias semanas llenas de controversia y no ha dejado de estar en el escándalo. Primero sobre los rumores sobre su relación con Cecilia, lo cual el propio Gabriel desmintió afirmando que las imágenes junto a la actriz fueron parte de una estrategia publicitaria para promocionar la obra en la que ambos participan y aseguró que Irina Baeva estaba al tanto de esta estrategia desde el principio.

Asimismo, se ha dicho que su compromiso con la actriz rusa terminó, ya que no se les ha visto juntos y su ausencia en el estreno de Aventurera llamó mucho la atención. No obstante, Gabriel explicó que sus horarios de función no coinciden, pero que acompañaba a su novia a la distancia. Asimismo, la semana pasada Irina fue captada llegando sola a un hotel de lujo de la CDMX y él aseguró que la actriz pasó la noche ahí porque el inmueble era cercano al teatro y ella tenía pruebas de vestuario.

