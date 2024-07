¿Eduardo Yáñez, violentó a su novia? Pareja del actor de Televisa revela si la ha agredido

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Daniela Jiménez, recientemente fue captada en una ceremonia de entrega de premios, por lo que la prensa se le acercó para cuestionarle sobre su relación con el histrión, Eduardo Yáñez, por lo que dejó muy en claro si es verdad que la estrella de Televisa ha perdido el control con ella y se ha puesto violento, a tal punto de haberla agredido físicamente como a los reporteros que lo han acusado.

Una vez más Eduardo se vio envuelto en el escándalo por agredir y robarle el celular a la reportera, Paty Cuevas, el pasado lunes 24 de junio, en el Teatro Centenario Coyoacán para la ceremonia de la entrega de los Premios Grandeza Hispana, por supuestamente cuestionarle de su religión. Esta no es la primera vez que ocurre algo así, pues hace varios años cacheteó a un reportero en otra entrega de premios por preguntarle sobre su pelea con su hijo.

Ante estos dos polémicos casos de agresión pública a periodistas, muchos han acusado al actor de melodramas como Golpe de Suerte de tener un problema de ira que sería un problema para las personas de su alrededor, por lo que en los Premios Aura, reporteros abordaron a la actriz que tiene una relación con Yáñez, a los que ella declaró: "La verdad es que no tengo muchos comentarios, de hecho ya me habían entrevistado muy amablemente y no tenía que decir".

Pero, ante la insistencia de los reporteros y la mención de que el protagonista de Amores Verdaderos pudo haberla violentado en algún momento, esta declaró que no, que no tenía absolutamente nada malo que decir del histrión, pues solo la ha apoyado a cada paso y en lo que puede, siendo un caballero: "No para nada, no, para nada, la verdad es que ya había comentado que Eduardo conmigo siempre ha sido un caballero, con la gente que quiero, con mis amigos, con mi familia se ha portado muy bien".

Finalmente destacó que ella desconoce si es que va a terapia psicológica, por lo que pidió que mejor se le preguntaran estas clases de cosas a él. En cuanto al tema de la religión, declaró que ella es Católica y jamás ha acompañado a Eduardo a una iglesia Cristiana, pero que no le ve lo malo de ser así, pues acercarse a Dios es una manera muy eficiente para estar en paz y encontrar un perdón propio.

Fuente: Tribuna del Yaqui