Fabián Pazzo, actor de 'El Señor de los Cielos', lucha por recuperarse tras grave accidente

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Para muchos, el mundo del espectáculo es un sueño hecho realidad, con fama, reconocimiento, dinero y un estatus elevado. Sin embargo, este glamoroso ámbito también tiene una cara complicada y menos conocida. Muchos actores, trabajando por temporadas, carecen de seguros médicos, lo que los obliga a recurrir a las redes sociales en momentos de crisis. Este es el caso del actor Fabián Pazzo, quien enfrenta una grave situación económica tras sufrir un accidente.

Hace algunos meses, Pazzo, conocido por su papel como "El Capitán Vidal" en la serie Se llamaba Pedro Infante, fue atropellado y el responsable del accidente se dio a la fuga. Sin seguro médico, el actor ha tenido que cubrir todos los gastos de su recuperación con la ayuda de su familia y amigos, debido a esta situación, su compañero en la serie, Mario Morán, utilizó sus redes sociales para pedir apoyo económico en nombre de Pazzo.

Fabián Pazzo, 'El Capitán Vidal', para los que vieron 'Se llamaba Pedro Infante', tuvo un accidente hace poquito, bueno, más bien, lo atropellaron y esta persona se 'peló', entonces, desafortunadamente él no tiene un seguro médico, tiene que correr con todos los gastos solo con su familia y amigos. Por favor, si puedes ayudarlo con 50, 100 pesos, ya casi llegamos a la meta", solicitó Morán.

Según la página de GoFundMe creada por el propio Pazzo, el accidente le dejó con una rodilla izquierda gravemente lesionada, requiriendo una cirugía de urgencia. "En el accidente, mi rodilla izquierda quedó muy lastimada y requerí de una cirugía de urgencia; me dedico a la actuación y desafortunadamente no contaba con seguro de gastos médicos, absolutamente todo lo he tenido que pagar yo", escribió Pazzo en la plataforma.

Hay que señalar que los gastos médicos han sido abrumadores, y es que además de la cirugía, Pazzo necesita continuar con terapias, medicamentos y una rodillera ortopédica especial. La meta de recaudación es de 50 mil pesos, de los cuales ha logrado reunir poco más de 22 mil pesos gracias a 27 donaciones hasta el momento.

La comunidad artística y los seguidores de Fabián Pazzo se han movilizado para ofrecer su apoyo en esta difícil situación. La campaña de recaudación sigue activa, y aquellos interesados en ayudar pueden hacerlo a través de la página de GoFundMe.

Este caso pone en evidencia una realidad menos conocida del mundo del espectáculo: la vulnerabilidad de muchos actores que, sin el respaldo de un seguro médico, enfrentan enormes dificultades cuando ocurren imprevistos. La solidaridad de la comunidad puede marcar la diferencia en momentos como este, brindando no solo apoyo económico, sino también esperanza y aliento a quienes lo necesitan.

Fuente: Tribuna