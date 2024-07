Fue amenazada: Tras secuestro y abusos, actriz de Televisa llega a 'Hoy' con fuerte noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que viviera bajo amenazas de muerte, padeciera de abusos de autoridad y básicamente estuviera secuestrada en Las Vegas, la reconocida actriz de Televisa y violinista, Olga Breeskin, recientemente brindó una entrevista en el programa Hoy, en el que se ha sincerado y recordado los peores momentos de su vida cuando era solo una joven mujer indefensa y sin nada, dando una fuerte noticia sobre todo su calvario y como le ha servido actualmente.

Breeskin hoy por hoy es una de las mujeres más poderosas del mundo del espectáculo, sin embargo, al haber sufrido la inesperada muerte de su padre, un violinista ruso, quedó sin absolutamente nada, y a sus 17 años abandonó sus estudios, comenzando a buscar oportunidades con su instrumento. Desgraciadamente, Olga no encontró lo que esperaba, sino que se topó con varias 'Rosauras', el nombre de su personaje en Aventurera qué es una madrota que obliga a la protagonista a prostituirse en un lugar llamado Kumbala.

Ahora, tras dejar este terrible pasado y alcanzar el éxito por el que tanto luchó, y personificar a 'Rosaura', la actriz confesó que le ha resultado muy difícil y doloroso el ser este personaje, ya que le recuerda mucho lo que vivió en aquelma época, asegurando que no pensó que jamás haría un personake así: "Lo que más me ha complicado es recordar las vivencias que tuve con las rosauras de mis tiempos. Y nunca imaginé que me tocaría interpretar a una mujer como la que me tocó conocer varias veces en mi carrera".

Olga Breeskin. Internet

De la misma manera, la exitosa violinista destacó que estar en este papel, además de haberle hecho recordar todo lo qué le sucedió, también le está dando la oportunidad de sanae sus heridas y le da ese coraje que necesita para ponerse de pie y cumplir con sus presentaciones: "Aventurera me está sanando esas heridas que me volvieron a sangrar cuando leí el libreto y dije: yo he leído esto. Ese coraje escénico me ayuda".

Ante este hecho, narró que desgraciadamemte en Las Vegas fue uno de los sitios en que peor la pasó dado a que un homhre la yenia amenazada de muerte y le había prohibido el irse y a que ella se vendiera por dinero: "Tenía un contrato leonino y estaba amenazada de muerte. De la última esclavitud, un Rosauro en Las Vegas, yo tenía un contrato de 'lo haces o te mueres’ ese tipo de esclavitud, del tipo que tenía Elena en Aventurera con Rosaura".

Afortunadamente y sin saberlo, recalcó que el reconocido actor y cantante, Juan Gabriel, le salvó la vida al dejar plantada, pues ocasionó que no la vean interesante y la dejaron en libertad tras año siendo su prisionera: "El día que yo lo invito (a Juan Gabriel) yo tenía un contrato de diez años con ese matón, y no me podía salir por lo mismo, estaba amenazada. Al plantarme Juan Gabriel, hizo involuntariamente que me despidieran y al despedirme me libró de la muerte".

Fuente: Tribuna del Yaqui