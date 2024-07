¡Irina Baeva está destrozada! Así reaccionó tras despido de Juan Osorio en 'Aventurera'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna el tema del momento en el medio artístico de México fue el abrupto y repentino despido de Irina Baeva en la obra de teatro Aventurera, cuya nueva temporada apenas inició hace dos semanas. Aunque la actriz rusa ha preferido guardar silencio ante esta controversia, recientemente se reveló cuál fue su reacción al enterarse que Juan Osorio había decidido retirarla del proyecto.

Como se recordará, esta noticia fue compartida por el mismo productor de teatro y telenovelas a reporteros de Televisa Espectáculos, a quienes les reveló que sería el próximo 18 de julio cuando revelaría a la nueva intérprete de 'Helena Tejero'. Ya hay rumores sobre quién podría ser la siguiente 'Aventurera' y entre los nombres más sonados se encuentran el de María León, reina del teatro musical, y de la actriz Vanessa Guzmán.

El mismo día que se confirmó su despido, la prensa captó a Irina saliendo de las instalaciones donde se presenta el musical que hizo famoso la fallecida Carmen Salinas, pero la rusa prefirió no hacer ninguna declaración y permaneció muda ante los cuestionamientos. Además, ni el mismo Juan Osorio quiso compartir cómo reaccionó la prometida de Gabriel Soto al enterarse que debía dejar la mencionada puesta en escena.

Irina Baeva estaría destrozada por despido de 'Aventurera'

Luego de tanta controversia, ahora el conductor y reportero Michelle Rubalcava aprovechó su canal de YouTube MichTV para ventilar cuál fue la reacción que tuvo Irina cuando le informaron que había sido despedida de Aventurera. El especialista en espectáculos mencionó que la actriz nacida en Moscú no la está pasando nada bien ya que han sido días difíciles para ella, tanto por el tema laboral como cuestiones personales.

Cuando Osorio le informó a Baeva que debía salir del proyecto para dar paso a una actriz que sí dé el ancho que requiere la obra, presuntamente ella no tomó bien la noticia: "Irina estaba destrozada del dolor y de la tristeza, se sentía mal". Presuntamente, Osorio tomó la decisión de prescindir de los servicios de Irina porque no estaba obteniendo las ganancias esperadas y el sueldo de ella era difícil de cubrir.

En tanto que Irina también estaría pasando por un terrible momento a nivel personal, pues Michelle recordó que cada vez hay más rumores de que la rusa y Gabriel terminaron su relación y compromiso matrimonial: "Se dice que ya no está con Gabriel Soto, no la ha ido a ver al teatro, no hubo boda", mencionó Rubalcava. Cabe resaltar que hasta el momento Irina Baeva no ha confirmado esta información ni ha hecho alguna declaración al respecto.

