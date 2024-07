Llanto en Televisa: Padre de Wendy Guevara es operado de emergencia; casi pierde la vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desgraciadamente una de las más queridas estrellas de Televisa, la influencer Wendy Guevara, vive una angustia y tristeza profunda, pues se ha informado que su padre, Francisco Guevara, lamentablemente fue operado de emergencia ante severas complicaciones abdominales, incluso se afirmó que casi pierde la vida por esta terrible razón. La integrante de 'Las Perdidas' se encuentra devastada por el delicado estado de su padre, quién siempre la apoyó en su transición a mujer y se enorgullece de ella por todo lo que ha logrado.

Guevara estos últimos meses ha estado pasando por momentos muy complicados en temas personales, pues en el mes de mayo, ella se vio delicada de salud y fue operada por complicaciones abdominales. Y ahora, actualmente tiene a su padre en el hospital después de que presentara unos fuertes dolores y complicaciones, también abdominales, que lo llevaron al hospital de emergencia, a lo que la esposa, Fabiola Vázquez, mencionó que lo llevaron de inmediato a la sala de operación.

La madre de la exparticipante de La Casa de los Famosos México, declaró que el señor Guevara estuvo a nada de perder la vida, pues tenía una severa infección que le generó mucho "pus en los intestinos", agregando que de haberse tardado un poco más, estuvieran dando una trágica noticia: "Si llegamos una hora después o dos, ya no lo hubiera contado. Se le hizo pus en los intestinos. Los intestinos no le funcionaban. No podía comer. No podía ir al baño. No podía vomitar. Los traía infladísimos. Fue algo muy fuerte".

Padres de Wendy en el hospital. TikTok @Elchismedelasinfluencer

Dicha emergencia sucedió hace un par de semanas, aunque el señor aún continúa hospitalizado, sin embargo, no fue hasta hace poco que Guevara se pronunció al respecto, y en vivo en De Primera Mano, pasaron las primeras impresiones de la también cantante, la cual resaltó una profunda preocupación y una inmensa tristeza de no poder estar con él físicamente: "Uno tiene que estar trabajando y todo, y mi papá malo, quisiera estar ahí con él. Yo dije, no quiero que mi papá piensa que no me importa, que no me importa que esté malo, no quiero que él piense que soy una mala hija".

Ante este hecho, agregó que estaba muy en contacto con sus familiares y con su padre para un constante monitoreo en su estado de salid, por lo que sabe que le "cortaron un pedazo de intestino y le quitaron el apéndice porque tenía mucha pus", y agregó que en cuanto pudiera iría a León para estar a su lado, expresando: "Ahorita estuve pensando muchas cosas y dije, miren, el trabajo es una bendición y todo, pero creo que también debes darle prioridad a tu familia".

Fuente: Tribuna del Yaqui