¿Lo saca del clóset? Ferka hace inesperada confesión de Jorge Losa tras su separación

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz, Ferka, de nueva cuenta está dando de que hablar ante su honesta charla en el podcast de Luis 'El Potro' Caballero, en el cual hizo una muy inesperada confesión sobre el tema de momento, su polémica separación del guapo actor de origen español y deportista, Jorge Losa, aún cuando se veían enamorados y se declararon listos para tener una pareja, ¿acaso lo sacó del clóset?

En el mes de mayo el exparticipante de Guerreros 2020 confirmó su separación de la actriz en los mejores términos, mientras que ella, recalcó que esto sucedió por una falta de lealtad del español con la también actriz, Serrtah. Pero, antes de que María Fernanda Quiroz saliera a aclarar su versión de la historia, hubo muchos dimes y diretes, en el que aseguraron que Losa podría haber tenido amoríos con una mujer transgénero, sumándose a la teoría de que sería bisexual.

Y ahora, después de un par de meses de esta inesperada separación, pues se veían muy enamorados y unidos, incluso días antes habían salido de viaje y se fotografiaron muy acaramelados, Ferka en el podcast El Protero, no tuvo reparos al hablar de todo con respecto a su vida privada ya esta situación con Losa, recalcando que ella tenía un par de semanas notando estos cambios y que en apenas 15 días lo cachó en esta falta de lealtad.

Ante esto, la actriz recalcó que no piensa mal de Jorge y cree que esta situación fue por un momento en el que estaba vulnerable y Serrath se aprovechó, aclaró que no lo justifica, pero ella ya lo había notado muy diferente al hombre que conoció, por lo que sabe que ella vio esa vulnerabilidad y más porque ella estaba muy ocupada en las grabaciones de MasterChef Celebrity: "Siento que Jorge estaba pasando por un mal momento, de muchas cosas, de muchas preguntas, de mucho todo. Y yo estaba en el rush de la cocina, trabajando sin parar y mi Jorgito, mi Jorge que yo conozco no estaba, no estaba siendo él".

Finalmente, resaltó que para ella Jorge ha sido la mejor de sus parejas en todo aspecto, desde el emocional, sentimental y sexualmente, riéndose al señalar que se pone "cachonda" cuando recuerda este último aspecto: "Es una relación de las más bonitas que he tenido. Sana, divertida, era mi amigo, mi cómplice, todo. Ay, ya me voy a poner cachonda nomás de recordar". Dado a este detalle, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy declaró que podría regresar con él si él admite su error y hablan con total sinceridad muy profundamente.

